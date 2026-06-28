La Selección de Argentina enfrentó a Jordania en la Jornada 3 del Mundial 2026 como parte del Grupo J de la competencia.
Marcador: Jordania 1-3 Argentina.
Jordania vs Argentina: así fue el partido del Grupo J del Mundial 2026
El partido Jordania vs Argentina en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue un partido sin complicaciones para la selección de Conmebol.
Así fueron los goles del partido Jordania vs Argentina:
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- Minuto 19: Gol de Lo Celso (Argentina)
- Minuto 31: Gol de Lautaro Martínez (Argentina)
- Minuto 55: Gol de Mousa Altamari (Jordania)
- Minuto 80: Gol de Lionel Messi (Argentina)
¿Cómo quedó el Grupo J del Mundial 2026?
Tras el partido Jordania vs Argentina, así quedó la clasificación del Grupo J del Mundial 2026.
Así quedó el Grupo J:
- Argentina | 9 puntos
- Austria | 4 puntos
- Argelia | 4 puntos
- Jordania | 0 puntos
¿Cuándo vuelven a jugar Jordania y Argentina en el Mundial 2026?
Argentina vuelve a jugar en el Mundial 2026 en la ronda de dieciseisavos de final ante Cabo Verde.
En tanto, Jordania quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA.