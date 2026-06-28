La Selección de Argentina enfrentó a Jordania en la Jornada 3 del Mundial 2026 como parte del Grupo J de la competencia.

Marcador: Jordania 1-3 Argentina.

Jordania vs Argentina: así fue el partido del Grupo J del Mundial 2026

El partido Jordania vs Argentina en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue un partido sin complicaciones para la selección de Conmebol.

Así fueron los goles del partido Jordania vs Argentina:

Minuto 19: Gol de Lo Celso (Argentina)

Minuto 31: Gol de Lautaro Martínez (Argentina)

Minuto 55: Gol de Mousa Altamari (Jordania)

Minuto 80: Gol de Lionel Messi (Argentina)

¿Cómo quedó el Grupo J del Mundial 2026?

Tras el partido Jordania vs Argentina, así quedó la clasificación del Grupo J del Mundial 2026.

Así quedó el Grupo J:

Argentina | 9 puntos Austria | 4 puntos Argelia | 4 puntos Jordania | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Jordania y Argentina en el Mundial 2026?

Argentina vuelve a jugar en el Mundial 2026 en la ronda de dieciseisavos de final ante Cabo Verde.

En tanto, Jordania quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA.