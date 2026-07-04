Deroy Duarte está haciendo historia en el Mundial 2026 al jugar para Cabo Verde.

Su formación deportiva se dio en el fútbol juvenil de los Países Bajos y toda su carrera la ha desarrollado en Europa.

¿Quién es Deroy Duarte?

Deroy Duarte es un futbolista de ascendencia caboverdiana que se desempeña en la posición de centro campista. Su hermano es el jugador Laros Duarte.

Deroy Duarte (@deroyduarte_ / Instagram)

¿Cuántos años tiene Deroy Duarte?

Deroy Duarte tiene 26 años de edad. Nació el 4 de julio de 1999 en Róterdam, Países Bajos.

¿Quién es la esposa Deroy Duarte?

Se desconoce si Deroy Duarte tiene esposa.

Deroy Duarte (@deroyduarte_ / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Deroy Duarte?

Deroy Duarte pertenece al signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Deroy Duarte?

Deroy Duarte no tiene hijos.

¿Qué estudió Deroy Duarte?

Deroy Duarte no tiene estudios universitarios formales, ya que desde muy joven se dedicó a desarrollarse como futbolista.

Deroy Duarte (@deroyduarte_ / Instagram)

¿En qué ha trabajado Deroy Duarte?

La carrera de Deroy Duarte comenzó en categorías juveniles en Sparta de Rotterdam de 2006 a 2016 .

Posteriormente, estaría en el Jong Sparta Roterdam de la Tweede Divise, división amateur de Países Bajos.

Su debut en la categoría profesional se dio en la temporada 2017-2018. Hasta el 2021 jugó en el Sparta y fichó por el Fortuna Sittard.

Para el 2024 fue transferido al Ludogorets Razgrad de Bulgaria.

Aunque Deroy Duarte representó a Países Bajos en categorías juveniles, fue convocado para jugar con Cabo Verde y disputar el Mundial 2026.