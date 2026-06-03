En un acto histórico celebrado en la Torre Tlatelolco de la UNAM, la activista Olimpia Coral Melo presentó junto con académicos y juristas una propuesta para reformar el Capítulo 19 del T-MEC, con el objetivo de erradicar la violencia digital que afecta principalmente a mujeres y niñas.

La iniciativa plantea modificar los artículos 19.12, 19.16 y 19.17 para sujetar a las plataformas digitales a la jurisdicción nacional, permitir auditorías algorítmicas y eliminar la inmunidad total de las corporaciones tecnológicas.

La violencia digital que vivimos las personas tiene efectos extraterritoriales. Un acuso, un asedio, un video sexual difundido alterado con inteligencia artificial sin consentimiento. Un discurso de odio o una censura o una violencia algorítmica no tiene ámbito de espacio y tiempo cuando se trata de los modelos de la economía global queda en manos de la tecnología. Olimpia Coral Melo, activista ​que impulsó la ley contra el acoso digital en México

La exigencia central es que el T-MEC deje de priorizar los intereses corporativos de las grandes empresas tecnológicas y establezca mecanismos claros para erradicar la violencia digital, la cual afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes.

El acceso a la justicia, en cualquier caso de materia digital no tendrá efectos vinculantes, reales y claros si no metemos manos a las condiciones globales e internacionales. O sea, que por más reformas, si no se responsabiliza también a las plataformas digitales de forma territorial y global, nunca vamos a tener una verdadera justicia Olimpia Coral Melo, activista ​que impulsó la ley contra el acoso digital en México

Olimpia Coral Melo lleva la lucha de las mujeres contra la violencia digital al T-MEC (Elizabeth Flores)

En el T-MEC hay un vacío legal que fomenta la impunidad

Durante la presentación de la iniciativa “Digitalidad y derechos humanos: Los riesgos del T-MEC en materia de servicios digitales”, se denunció que el actual marco normativo del tratado genera un “vacío probatorio”.

Según Olimpia Coral Melo, hasta el 73% de las denuncias por violencia digital en México no llegan a una vinculación a proceso debido a la falta de cooperación de las plataformas digitales, que resguardan la evidencia en servidores fuera del país.

“Lo virtual es real”, enfatizó la activista, señalando que el algoritmo actual es “patriarcal” y que las empresas lucran con la explotación sexual de los cuerpos de las mujeres sin asumir responsabilidades.

La propuesta busca modificar los artículos 19.12, 19.16 y 19.17 del T-MEC para garantizar que las plataformas se sujeten a la jurisdicción nacional y colaboren de forma expedita con las autoridades mexicanas.

Olimpia Coral Melo lleva la lucha de las mujeres contra la violencia digital al T-MEC (Elizabeth Flores)

Puntos clave de la iniciativa del Movimiento Ley Olimpia

La alianza integrada por el Movimiento Ley Olimpia, el Tlatelolco Lab del PUEDJS-UNAM y la Barra Mexicana de Abogados, detalló tres ejes fundamentales para la revisión del tratado en 2026:

Sujeción a la jurisdicción nacional (Art. 19.12): Que las empresas que operan en México no puedan evadir las leyes locales alegando estar domiciliadas en el extranjero. Auditorías algorítmicas (Art. 19.16): Permitir el acceso al código fuente y esquemas algorítmicos que amplifican o moderan contenidos violentos para ser usados como evidencia jurídica. Responsabilidad de intermediarios (Art. 19.17): Eliminar la “inmunidad total” de las corporaciones tecnológicas y transitar hacia una inmunidad condicionada al cumplimiento de normas de orden público.

Ocho de cada 10 víctimas hemos sido nosotras. Los ojos del T-MEC han estado en otras materias y han generado otras condiciones. Hoy estamos respondiendo a una coyuntura, estamos construyendo una narrativa para el futuro. Pedimos algo claro, que sea no sin nosotras y no con censura algorítmica. Este manifiesto que generosamente hacen los investigadores y las investigadoras del PUEDJS-UNAM, como bien lo manifestaron, tiene tres cambios en los artículos 19.12, 19.16 y 19.17 Olimpia Coral Melo, activista ​que impulsó la ley contra el acoso digital en México

Iniciativa del Movimiento Ley Olimpia cuenta con respaldo institucional y político

El evento celebrado el 3 de junio de 2026 contó con la participación de figuras como John Ackerman, director del PUEDJS-UNAM, y Jorge Sepúlveda, vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados, quienes coincidieron en que ningún tratado comercial debe estar por encima de los derechos humanos.

Jorge Sepúlveda subrayó que no se busca censura ni obstaculizar el comercio, sino establecer orden y protección efectiva para los y las ciudadanas en el entorno digital.

Olimpia Coral Melo lleva la lucha de las mujeres contra la violencia digital al T-MEC (Elizabeth Flores)

Asimismo, las senadoras Verónica Camino Farjat y Cristina Ruiz manifestaron su apoyo a la iniciativa, comprometiéndose a llevar esta discusión al Senado de la República para asegurar que la soberanía digital de México sea respetada en las próximas renegociaciones del tratado.

Llamado a la acción ciudadana contra la violencia digital

Al cierre del evento, se lanzó un manifiesto político y un micrositio donde la ciudadanía puede firmar una petición simbólica y descargar formatos jurídicos para exigir acciones a:

“No queremos nunca más que se construyan las cosas sin nosotras”, sentenció Olimpia Coral Melo, haciendo un llamado a construir un futuro digital donde la innovación tecnológica no sea sinónimo de violencia.