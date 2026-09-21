León vs FC Juárez juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-0 en en la cancha de La Fiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.

León vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

León 1-0 FC Juárez es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: <b>León 1-0 FC Juárez</b>

León vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs FC Juárez, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

León

Portera: Natalia Acuña

Defensas: Alessandra Ramírez, Alondra Camargo, Brenda Díaz y Fernanda Pinilla

Mediocampistas: Ruth Bravo, Sindia Arteaga, Vianney Alemán y Danya Gutiérrez

Delanteras: Julieta Lema, Mayalu Rausch y Rubí Soto

FC Juárez

Portera: Emily Alvarado

Defensas: Rocío Gálvez, Mariana Cadena, Mónica Rodríguez y Giselle Espinoza

Mediocampistas: Cinthya Peraza, Yunaira López y Ella Sánchez

Delanteras: Aisha Solórzano, Farlyn Caicedo y Laurynn Harvey

León vs FC Juárez: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?

León vs FC Juárez se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 21 de septiembre a las 17 horas por Tubi y FOX One.