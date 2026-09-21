León vs FC Juárez juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-0 en en la cancha de La Fiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.
León vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
León 1-0 FC Juárez es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: <b>León 1-0 FC Juárez</b>
León vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs FC Juárez, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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León vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA
León
- Portera: Natalia Acuña
- Defensas: Alessandra Ramírez, Alondra Camargo, Brenda Díaz y Fernanda Pinilla
- Mediocampistas: Ruth Bravo, Sindia Arteaga, Vianney Alemán y Danya Gutiérrez
- Delanteras: Julieta Lema, Mayalu Rausch y Rubí Soto
FC Juárez
- Portera: Emily Alvarado
- Defensas: Rocío Gálvez, Mariana Cadena, Mónica Rodríguez y Giselle Espinoza
- Mediocampistas: Cinthya Peraza, Yunaira López y Ella Sánchez
- Delanteras: Aisha Solórzano, Farlyn Caicedo y Laurynn Harvey
León vs FC Juárez: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?
León vs FC Juárez se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 21 de septiembre a las 17 horas por Tubi y FOX One.
- Partido: León vs FC Juárez
- Fase: Jornada 8 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: Tubi y FOX One