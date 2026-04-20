Pumas vs FC Juárez juegan el martes 21 de abril en la Jornada 16 de Liga MX. Pronóstico 2-0 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a favor de los felinos. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
El pronóstico del partido Pumas vs FC Juárez es triunfo de los universitarios y por marcador 2-0 en la Jornada 16 de la Liga MX.
- Pronóstico: Pumas 2-0 FC Juárez
Pumas vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs FC Juárez, que se jugará en la Jornada 16 de Liga MX.
Pumas
- Portero: Pablo Lara
- Defensas: Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Pedro Vite, César Garza , Jordan Carrillo, Alan Medina y Uriel Antuna
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
FC Juárez
- Portero: Jurado
- Defensas: Murillo, Mosquera, Mayorga y Nevarez
- Mediocampistas: Monchu, García y Pizarro
- Delanteros: Torres, Puma Rodríguez y Estupiñán
Pumas vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Pumas vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 16 de la Liga MX. La cita en CU es a las 19 horas el martes 21 de abril y transmite ViX.
- Partido: Pumas vs FC Juárez
- Fase: Jornada 16
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Pumas y FC Juárez al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?
Pumas ganó en la Jornada 15 de la Liga MX ante San Luis y recibirá al FC Juárez en busca de otra victoria.
FC Juárez perdió 1-3 en la cancha de León en la Jornada 15 de la Liga MX.
- Después de 15 jornadas, Pumas es tercer lugar del Clausura 2026 con 30 puntos.
- FC Juárez tiene 16 unidades en el lugar 12 de la competencia.