Pumas vs FC Juárez juegan el martes 21 de abril en la Jornada 16 de Liga MX. Pronóstico 2-0 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a favor de los felinos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

El pronóstico del partido Pumas vs FC Juárez es triunfo de los universitarios y por marcador 2-0 en la Jornada 16 de la Liga MX.

Pronóstico: Pumas 2-0 FC Juárez

Pumas vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs FC Juárez, que se jugará en la Jornada 16 de Liga MX.

Pumas

Portero: Pablo Lara

Defensas: Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Pedro Vite, César Garza , Jordan Carrillo, Alan Medina y Uriel Antuna

Delanteros: Juninho y Robert Morales

FC Juárez

Portero: Jurado

Defensas: Murillo, Mosquera, Mayorga y Nevarez

Mediocampistas: Monchu, García y Pizarro

Delanteros: Torres, Puma Rodríguez y Estupiñán

Pumas en la Liga MX. (Emmanuel Martinez / MEXSPORT)

Pumas vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Pumas vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 16 de la Liga MX. La cita en CU es a las 19 horas el martes 21 de abril y transmite ViX.

Partido: Pumas vs FC Juárez

Fase: Jornada 16

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Pumas y FC Juárez al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

Pumas ganó en la Jornada 15 de la Liga MX ante San Luis y recibirá al FC Juárez en busca de otra victoria.

FC Juárez perdió 1-3 en la cancha de León en la Jornada 15 de la Liga MX.