Necaxa vs Chivas será uno de los partidos que se jugarán el miércoles 22 de abril en la Jornada 16 del Clausura 2026. Pronóstico 1-3 en el Estadio Victoria a favor del Rebaño. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Necaxa vs Chivas: Pronóstico del partido de la jornada 16 de la Liga MX

El pronóstico para este Necaxa vs Chivas de la Jornada 16 de la Liga MX es una victoria contundente del Rebaño con marcador de 3-1.

Pronóstico: Necaxa 1-3 Chivas

Jugadores de Chivas (Carlos Zepeda)

Necaxa vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Chivas, que se jugará en la Jornada 16 de Liga MX.

Necaxa

Portero: E. Unsain

Defensas: A. Peña, R. Martínez, C. Calderón, R. Monreal, E. Lara

Mediocampistas: K. Gutiérrez, D. Leyva, A. Almendra

Delanteros: J. Ruiz, T. Badaloni

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, Daniel Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González

Mediocampistas: Luis Romo, Fernando González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez

Delanteros: Armando González

Necaxa vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Necaxa vs Chivas se jugará el miércoles 22 de abril a las 21 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX. Será transmitido por ViX, Claro Sports, Canal 7, YouTube y Pluto TV.

Partido: Necaxa vs Chivas

Fase: Jornada 16

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Necaxa y Chivas a la Jornada 16 de la Liga MX?

Necaxa llega tras empatar 1-1 con Tigres en la Jornada 15 de la Liga MX, lo que deja al equipo hidrocálido en la posición 11 de la tabla general.

Chivas goleó 5-0 a Puebla en la Jornada 16 de la Liga MX, para afianzarse en la cima del Clausura 2026 con 34 puntos.