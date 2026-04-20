Atlas vs Tigres juegan el miércoles 22 de abril en la Jornada 16 de Liga MX. Pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

El pronóstico del partido Atlas vs Tigres es empate 2-2 en la Jornada 16 de la Liga MX.

Pronóstico: Atlas 2-2 Tigres

Atlas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Tigres, que se jugará en la Jornada 16 de Liga MX.

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Aguirre, Capasso, Schegel, Rocha y Hernández

Mediocampistas: Ramírez, Ferrareis, García y González

Delantero: Eduardo Aguirre

Tigres

Portero: N. Guzmán.

Defensas: J. Garza, Joaquim, R. Guerrero, J. Angulo

Mediocampistas: F. Gorriaran, C. Araujo, J. Brunetta, O. Herrera

Delanteros: Á. Correa, R. Aguirre

Nahuel Guzmán. portero de Tigres (MEXSPORT / MEXSPORT)

Atlas vs Tigres: Fecha y horario para ver el partido de la Liga MX

La Jornada 16 de la Liga MX continúa el miércoles 22 de abril con el partido Atlas vs Tigres en el Estadio Jalisco. Transmiten TUDN, ViX y YouTube a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Atlas vs Tigres

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026

Fase: Jornada 16 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: TUDN, ViX y YouTube

¿Cómo llegan Atlas y Tigres al partido de la Jornada 16 de Liga MX?

Atlas y Tigres se mantienen en la pelea por la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.