Atlas vs Tigres juegan el miércoles 22 de abril en la Jornada 16 de Liga MX. Pronóstico 2-2 en la cancha del Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlas vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
El pronóstico del partido Atlas vs Tigres es empate 2-2 en la Jornada 16 de la Liga MX.
- Pronóstico: Atlas 2-2 Tigres
Atlas vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Tigres, que se jugará en la Jornada 16 de Liga MX.
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Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Aguirre, Capasso, Schegel, Rocha y Hernández
- Mediocampistas: Ramírez, Ferrareis, García y González
- Delantero: Eduardo Aguirre
Tigres
- Portero: N. Guzmán.
- Defensas: J. Garza, Joaquim, R. Guerrero, J. Angulo
- Mediocampistas: F. Gorriaran, C. Araujo, J. Brunetta, O. Herrera
- Delanteros: Á. Correa, R. Aguirre
Atlas vs Tigres: Fecha y horario para ver el partido de la Liga MX
La Jornada 16 de la Liga MX continúa el miércoles 22 de abril con el partido Atlas vs Tigres en el Estadio Jalisco. Transmiten TUDN, ViX y YouTube a las 19 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Atlas vs Tigres
- Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026
- Fase: Jornada 16 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: TUDN, ViX y YouTube
¿Cómo llegan Atlas y Tigres al partido de la Jornada 16 de Liga MX?
Atlas y Tigres se mantienen en la pelea por la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.
- Atlas suma 22 puntos en el séptimo lugar del Clausura 2026 de la Liga MX.
- Tigres se juega el pase a la Liguilla, pues con 21 puntos se ubica en la novena posición de la competencia.