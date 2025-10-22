Después de un estire y afloja entre la directiva del América y el representante, ya se sabe si Brian Rodríguez extendió contrato en Coapa. Son buenas noticias, para los azulcremas.

Brian Rodríguez se ha consolidado como pieza clave en el 11 del América, también sus números le han dado la razón a André Jardine de ponerlo como titular, incluso por encima de Saint-Maximin.

Así es, aunque le trajeron competencia, el uruguayo ha respondido de gran manera. Sus goles y asistencias no han dejado que las Águilas se caigan en este Apertura 2025.

Es por eso también que la novela se alargó de más. Pues cada parte veía por su beneficio, pero eso terminó y todos llegaron a un acuerdo.

¿Por fin ya firmó? Revelan si Brian Rodríguez renovó contrato con América; seguiría la novela en Coapa

Hace unos meses, el representante de Brian Rodríguez se quejó de que no dejaban salir a su jugador, pero tampoco le renovaban. Así que estuvo en varios hablando: "Santiago Baños no me cumplió con la palabra. Nos acercamos ya hace un tiempo para la renovación y me dijo que no tenía manera de pagar lo que le pedimos“.

A Brian Rodríguez le llegaron ofertas de varias partes del mundo, según su agente. La Fiorentina, el Inter Miami y desde Qatar, un hecho fue que el América rechazó todas, porque pedían más de 10 millones de dólares.

Su contrato termina, o terminaba en mediados de 2026, pero su cláusula de rescisión era alta, por lo que era complicado para los interesados.

Ahora eso terminó. Según César Luis Merlo, el uruguayo ya llegó a un acuerdo con la directiva y extendió contrato hasta 2029, aunque no se sabe si lo blindaron.

Brian Rodríguez, jugador del América. (Carlos Ramirez / MEXSPORT)

Los números de Brian Rodríguez con el América en este Apertura 2025

Este Apertura 2025 ha sido la consolidación de Brian Rodríguez. Ha jugado la mayoría de minutos con América, y su participación de gol es alta.

Brian Rodríguez ya anotó 6 goles en 14 partidos, además de dar 3 asistencias. Veremos cómo le va en la Liguilla, que es en donde más se le va a exigir.