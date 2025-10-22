Jornada de media semana en la Liga MX, por las Fechas FIFA, América y Puebla abren la Jornada 14 en el Estadio Azulcrema. Aquí puede seguir las acciones del partido en vivo.

Este encuentro debería ser una victoria segura para el América, pues Puebla es el peor equipo de la Liga MX. Los Camoteros apenas han sumado 9 de 36 puntos posibles, por lo que se encuentran en la última posición de la tabla.

Por otro lado tenemos a los de Jardine que se encuentra peleando el liderato, tiene el tercer puesto. Sin embargo, viene de una derrota complicada ante Cruz Azul, pues más allá del resultado, los hicieron ver mal.

De cualquier forma, esto es la Liga MX y todo puede pasar, considerando también, las bajas de las Águilas.

América vs Puebla en vivo: Inicia el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Arranca el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el América recibe al Puebla en duelo de la Jornada 14 de la Liga MX.

América vs Puebla en vivo: Confirmadas las alineaciones para el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Ya se dieron a conocer las alineaciones oficiales para el duelo América vs Puebla, correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX.

Alineación América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Miguel Vázquez, Israel Reyes, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez; Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.

Alineación Club Puebla: Jesús Rodríguez; Luis Rey, Nicolás Díaz, Walter Portales, Eduardo Navarro; Álvaro de la Rosa, Efraín Ochoa, Edgar Guerra, Alejandro Organista; Emiliano Gómez y Ricardo Marín.

América vs Puebla: posibles alineaciones

André Jardine no puede presentar su plantel de lujo, pues cuenta con varios lesionados, cosa que podría aprovechar Puebla.

América: Malagón, Borja, Juárez, Lichnovsky, Álvarez, Gutiérrez, Reyes, Sánchez, Rodríguez, Aguirre, Maximin.

Puebla: González, Monárrez, Burgos, Orona, Díaz, Navarro, Organista, Gómez, Rey, Guerra, Marín.