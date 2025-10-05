El Club Puebla nuevamente está en el ojo del huracán, pero no por su desempeño en la Liga MX, sino que porque algunos jugadores del plantel habrían tenido graves indisciplinas extracancha.

Como si el mal momento que atraviesa el Club Puebla en la Liga MX no fuera suficiente, ahora varios futbolistas del primer equipo habrían sido separados debido a su conducta fuera del terreno de juego.

Incluso, los jugadores que se dice que estuvieron involucrados en esta indisciplina, no fueron convocados por Hernán Cristante para el partido de la Jornada 12 del Apertura 2025 contra Querétaro.

Filtran que jugadores del Club Puebla no fueron convocados para partido de Liga MX por indisciplina

De acuerdo a múltiples reportes, los jugadores del Club Puebla: Ángel Araos, Raúl Castillo, Owen González, Luis Gabriel Rey, Franco Moyano y Juan Gómez, fueron separados del plantel supuestamente por una indisciplina.

Aunque no se dieron a conocer los detalles, fueron diversas fuentes las que reportaron que el Club Puebla mandó a esos jugadores a entrenar por separado de cara al partido de la Fecha 12.

Por respeto a los involucrados, no se darán más detalles.



Pero hay información que múltiples jugadores del Club Puebla realizaron graves indisciplinas fuera de las canchas pero ligados al Club.



Hoy, ni convocados están. — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 5, 2025

En medio del rumor, desde la Franja negaron que esos futbolistas hayan sido separados del plantel por alguna indisciplina, pero para el partido contra Gallos Blancos no entraron en la convocatoria.

Club Puebla se hunde en el fondo de la tabla en medio de supuesta indisciplina en el plantel

A pesar de que el Club Puebla negó extraoficialmente que hayan separado a los jugadores antes mencionados por alguna polémica extracancha, ninguno de ellos estuvo convocado para el juego contra Querétaro.

Además, Puebla no pudo con los Gallos Blancos y terminó cayendo 3-1, por lo que sumó su novena derrota del torneo y permanecerá una jornada más como último lugar de la Liga MX con solo 5 puntos.

En el inicio del Apertura 2025 y tras empezar con el pie izquierdo, Pablo Guede salió del equipo y ahora es Hernán Cristante quien está en el banquillo de la Franja, pero no ha podido cambiar el rumbo del equipo.