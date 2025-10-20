Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó un guiño al futbol mexicano que podría cimbrar a los directivos de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ya que reveló sus intenciones de cambiar el balompié azteca.

LaLiga de España es una de las mejores Ligas de futbol en el mundo, solo por debajo de la Premier League que se ha colocado como la número uno y en gran parte es por el trabajo de los directivos que la tienen en la cumbre.

Por su parte, la Liga MX goza de buenos momentos en la actualidad gracias a los fichajes de figuras del futbol mundial como James Rodrígiez, Sergio Ramos, Keylor Navas, Aaron Ramsey, Sergio Canales, entre otros.

¿Deja LaLiga por la Liga MX? Javier Tebas revela que le gustaría “cambiar el futbol mexicano”

Javier Tebas, presidente de LaLiga desde el ya lejano año de 2013, en una reciente entrevista, no dudó en reconocer que le interesaría tomar las riendas del futbol mexicano en un futuro si se lo proponen.

Para el directivo del futbol español la Liga MX resultaría un reto atractivo y trataría de imitar el modelo de negocio que se ha aplicado en el futbol europeo y que lo ha llevado a la élite, por lo que los fans se ilusionaron con que se lleve a cabo.

“Nunca diría que no a este tipo de proyectos, soy un hombre de retos y organizar o cambiar el futbol mexicano sería un reto para mí. Conozco a casi todos los dueños, he hablado con casi todos. Yo creo que se puede conseguir (cambiar el futbol mexicano) pero hay que trabajarlo” reveló para FOX.

Javier Tebas como presidente comisionado de la Liga MX y la FMF… pic.twitter.com/Q1w9F4zBZC — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) October 16, 2025

Dueño del Atlético de San Luis ha sido la clave para que Javier Tebas conozca el futbol mexicano

Javier Tebas reveló en la entrevista con Fernando Cevallos de FOX que el dueño del Atlético San Luis, Miguel Ángel Gil Marín, le ha contado sobre el futbol mexicano y le ha pedido que asuma un cargo en la Liga MX.

“‘Javier tienes que venir aquí a ayudarnos, ven a hacer lo que has hecho aquí en España para poner orden’. Conozco a todos los que han estado, desde Bonilla hasta Mikel Arriola. Y a veces desisten o tiran la toalla pronto, o a veces se dejan presionar mucho por los clubes y es muy importante saber aguantar la presión" contó el directivo de LaLiga.

Tebas tiene contrato vigente con LaLiga hasta el año 2027 por lo que sería hasta después de ese cuando alguna otra liga, entre ellas la mexicana, pueda buscar los servicios del abogado español-costarricense.