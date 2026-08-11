La mañana del 11 de agosto de 2026, un edificio en proceso de demolición colapsó inesperadamente sobre el Viaducto Miguel Alemán, a la altura de la calle Minería en la CDMX.

Cámaras de vigilancia captaron video del momento exacto del desplome, evidenciando el riesgo generado en esta importante arteria vial.

Pese a lo impactante de las imágenes, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales, solo un motociclista terminó con lesiones leves por la caída de un árbol.

Este es el momento exacto en el que un edificio en demolición colapsó sobre Viaducto Miguel Alemán

A través de las redes sociales se viralizó un video que muestra el momento exacto del colapso del edificio en demolición ocurrió la mañana del martes 11 de agosto.

Las imágenes muestran como en cuestión de segundos la estructura perdió estabilidad y se venció repentinamente hacia la vialidad.

La caída de la construcción levantó una extensa nube de polvo que cubrió la zona mientras los escombros caían sobre la lateral del Viaducto.

El desplome de la estructura provocó simultáneamente la caída de un árbol de gran tamaño, cuyas ramas alcanzaron a impactar los carriles centrales de la vialidad.

Al momento del derrumbe, un automóvil particular (conducido por un hombre de 52 años) y una motocicleta (manejada por un joven de 24 años) resultaron dañados por el impacto de los materiales y el árbol.

A pesar del caos generado en una de las arterias más importantes de la CDMX, no hubo personas fallecidas, lesionadas de gravedad ni atrapadas.

Los 15 trabajadores que laboraban en el predio fueron contabilizados y se reportaron ilesos.

Esto es lo que se sabe sobre el edificio en demolición que colapsó sobre Viaducto Miguel Alemán

Testigos y trabajadores mencionaron que primero se percataron de la caída del árbol y, acto seguido, vieron cómo la estructura del edificio se venía abajo sobre el Viaducto.

La circulación en dirección al oriente se vio severamente afectada, obligando al cierre de la lateral para las labores de remoción de escombros.

El inmueble era el segundo de cinco edificios que estaban siendo demolidos en ese predio, y las obras presentaban un avance del 60%.

Los trabajos estaban a cargo de la empresa Raíces Houston S.A. de C.V. Aunque el inmueble contaba con una Licencia de Demolición expedida el 15 de julio de 2026 y estudios de riesgo, las autoridades señalaron que el proceso aparentemente no se ejecutó de manera correcta.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para determinar las causas exactas del derrumbe y deslindar responsabilidades por los daños ocasionados a la infraestructura pública y a particulares.

La circulación en la lateral del Viaducto Miguel Alemán fue cerrada desde la avenida Patriotismo para permitir las labores de los servicios de emergencia, quienes utilizaron equipos de oxicorte para seccionar la estructura colapsada antes de retirarla.

La obra fue suspendida temporalmente mientras se realizan los peritajes correspondientes.