Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado y de la Comisión Permanente, informó que sufrió una fractura de tobillo que la mantendrá hospitalizada.

Laura Itzel Castillo será hospitalizada por fractura de tobillo (Captura de pantalla)

Aunque no detalló cómo ocurrió el percance, medios señalan que fue al salir de su casa. Debido a la lesión, Laura Itzel Castillo no pudo asistir a la presentación del libro Origen y palabra en tribuna: Voces Indígenas en la Cámara de Senadoras y Senadores.

La legisladora de 68 años de edad coordinará con su equipo la agenda pendiente, incluida la sesión del 12 de agosto de 2026.

Laura Itzel Castillo será hospitalizada por fractura de tobillo

En breve mensaje compartido en sus redes sociales, Laura Itzel Castillo dio a conocer que sufrió una fractura de tobillo por lo que estará hospitalizada, sin dar mayores detalles al respecto.

Referente a sus actividades, Laura Itzel Castillo señaló que estará en coordinación con su equipo de trabajo para atender lo que resta de la agenda legislativa en el Senado.

Ya que si bien las funciones se encuentran en receso legislativo, Laura Itzel Castillo es también presidenta de la Comisión Permanente, que sesionará el miércoles 12 de agosto a las 11:00 horas.

De momento, Laura Itzel Castillo no ha mencionado si estará presente o al igual que en el periodo ordinario, serían los vicepresidentes quienes asumirán la conducción de la Mesa Directiva.

En caso de que Laura Itzel Castillo no asista a la sesión del miércoles 12 de agosto, sería su suplente, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz quien acuda al Congreso.

Así como ocurrió este martes 11 de agosto, en la presentación del libro que se llevó a cabo en la sede de Xiconténcatl y a la cual, Laura Itzel Castillo iba a asistir.

Blanca Fiesco Díaz, suplente de Laura Itzel Castillo (Senado)

Laura Itzel Castillo: agenda que estaba planteada para esta semana

Laura Itzel Castillo tampoco dio a conocer si seguiría trabajando desde el hospital algunos asuntos legislativos, ni sobre los eventos a los que debía acudir esta semana.

Además de la sesión de la Comisión Permanente para este miércoles 12 de agosto, también acudiría a la ceremonia de nombramiento del “Vestíbulo Valentín Gómez Farías”.

A su vez, el Senado informó que será el próximo lunes 17 de agosto que Laura Itzel Castillo presentará su informe anual de labores, aunque se desconoce si el evento sigue en pie.