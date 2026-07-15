La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 sigue generando debate, especialmente por la polémica sustitución de Anthony Gordon al minuto 71, pese a haber marcado el gol que mantenía con vida a los Three Lions.

Su salida sorprendió a aficionados y analistas, quienes cuestionaron la decisión de Thomas Tuchel en un momento clave del partido contra Argentina, que terminó 2-1.

La discusión se intensifica mientras Inglaterra se prepara para disputar el partido por el tercer lugar frente a Francia.

Anthony Gordon no terminó el partido pese a haber marcado gol

Anthony Gordon fue el encargado de marcar la anotación al minuto 55 que mantenía las esperanzas de Inglaterra de poder llegar a una final mundialista.

Sin embargo, la sorpresa llegó al minuto 71, cuando el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel decidió retirar a Anthony Gordon del terreno de juego.

Anthony Gordon anotó el único gol de Inglaterra. (Lynne Sladky / AP Photo/Lynne Sladky)

La sustitución provocó reacciones inmediatas tanto en el estadio como en redes sociales, donde muchos seguidores cuestionaron la decisión de Thomas Tuchel de sacar a uno de los futbolistas más peligrosos del equipo en ese momento.

La polémica se intensificó porque Inglaterra se encontraba buscando el empate ante una Argentina que había logrado tomar la ventaja en el marcador.

¿Qué sigue para Inglaterra en el Mundial 2026?

Con la victoria, Argentina avanzó a la final del Mundial 2026, mientras que Inglaterra deberá conformarse con disputar el partido por el tercer lugar ante Francia.

En tanto, la salida de Anthony Gordon seguirá siendo uno de los episodios más debatidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.