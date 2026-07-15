La derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 ha generado críticas hacia el técnico Thomas Tuchel, especialmente por la polémica sustitución de Anthony Gordon.

“Hay millones de entrenadores que lo saben mejor después de una derrota” Thomas Tuchel, DT de Inglaterra

Sin embargo, el entrenador alemán defendió sus decisiones y aseguró que no se arrepiente de ninguna tras el Inglaterra vs Argentina.

En conferencia de prensa, Thomas Tuchel destacó que Inglaterra jugó uno de sus mejores partidos del torneo y que el resultado se definió por detalles propios del futbol.

“Hoy jugamos uno de nuestros mejores partidos. Tal vez nuestro mejor partido. No tenemos remordimientos. No olviden que hemos enfrentado a equipos fuertes” Thomas Tuchel, DT de Inglaterra

Ahora, los Three Lions enfrentarán a Francia en el partido por el tercer lugar.

Tuchel defiende su planteamiento y no tiene remordimientos tras derrota de Inglaterra. (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Thomas Tuchel destacó la actuación de Inglaterra ante Argentina

En conferencia de prensa, Tuchel defendió el rendimiento de su equipo y aseguró que Inglaterra realizó una de sus mejores actuaciones del torneo, pese a caer por 2-1 ante la Albiceleste.

“Hay millones de entrenadores que lo saben mejor después de una derrota”, declaró el técnico, en referencia a las críticas surgidas tras el partido.

El estratega de la Selección de Inglaterra también rechazó que hayan existido problemas tácticos, pues el encuentro ante Argentina se definió por detalles propios del futbol y no por errores en su planteamiento.

“No fue un problema de estructura. El partido simplemente cambió por completo. Yo tomo las decisiones”. Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra.

Thomas Tuchel afirma que han enfrentado a los mejores equipos en el Mundial 2026

Lejos de mostrarse decepcionado por el desempeño de sus jugadores, el entrenador elogió la actuación inglesa y consideró que fue una de las mejores exhibiciones del equipo durante el Mundial 2026.

“Hoy jugamos uno de nuestros mejores partidos. Tal vez nuestro mejor partido. No tenemos remordimientos. No olviden que hemos enfrentado a equipos fuertes”, finalizó el entrenador de Inglaterra, quien ahora enfrentará a Francia por el tercer lugar del Mundial 2026.