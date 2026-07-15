Tras la eliminación en semifinales del Mundial 2026, la Selección de Inglaterra compartió un emotivo mensaje dirigido a sus aficionados.

“Su apoyo ha sido sencillamente increíble. Gracias” Selección de Inglaterra

Aunque reconocieron la tristeza de quedarse a un paso de la final, destacaron el esfuerzo del equipo y agradecieron el apoyo recibido tanto en Norteamérica como en casa.

“Su apoyo ha sido sencillamente increíble. Gracias”, expresaron los Three Lions.

El mensaje fue bien recibido por los seguidores, quienes respondieron con muestras de cariño hacia jugadores como Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

Inglaterra agradeció a los aficionados que los apoyaron en el Mundial 2026

A través de sus canales oficiales, la Selección de Inglaterra reconoció el duro golpe que supone quedarse a un paso de la final, aunque destacaron el esfuerzo realizado por jugadores y cuerpo técnico a lo largo del Mundial 2026.

“Nos duele profundamente que nuestro sueño termine aquí, pero estamos muy orgullosos de este grupo, de nuestro equipo y de ustedes, nuestros increíbles fans”. Mensaje de la Selección de Inglaterra.

El mensaje también incluyó un agradecimiento especial para los miles de seguidores que viajaron por Norteamérica para apoyar al equipo, así como para quienes siguieron cada partido desde Inglaterra.

“Su apoyo en Norteamérica y en casa ha sido sencillamente increíble. Gracias”, concluyó el mensaje de los Three Lions.

“Nos duele profundamente”: Selección de Inglaterra tras derrota ante Argentina. (Stephanie Scarbrough / AP Photo/Stephanie Scarbrough)

Inglaterra volvió a competir contra los mejores en una Copa del Mundo

A pesar de la decepción, el mensaje de Inglaterra fue recibido positivamente por los aficionados ingleses, quienes respondieron con miles de muestras de apoyo hacia los futbolistas.

Jugadores como Jude Bellingham, Jordan Pickford, Anthony Gordon y Harry Kane fueron algunas de las figuras más destacadas de una selección que volvió a competir entre las mejores del mundo.