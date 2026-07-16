La Liga MX dio a conocer la lista de jugadores que representarán al futbol mexicano en el All-Star Game 2026, donde se medirán a las figuras más destacadas de la Major League Soccer (MLS).

La plantilla está conformada por 28 jugadores, de ellos, 12 fueron seleccionados tras ser nominados o ganadores del Balón de Oro 2025-2026, mientras que 14 fueron elegidos directamente por Antonio Mohamed, entrenador encargado de dirigir al combinado de la Liga MX.

Aún quedan dos lugares disponibles, los cuales serán definidos por Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, una vez que arranque el Torneo Apertura 2026.

¿Quiénes son los futbolistas de la Liga MX que disputarán el All-Star Game 2026?

En la portería destacan Keylor Navas, de Pumas, y Nahuel Guzmán, de Tigres, dos guardametas con amplia experiencia internacional, ambos estarán disponibles para Antonio Mohamed en el All-Star Game 2026.

La defensa estará integrada por nombres como Wíller Ditta (Cruz Azul), Bruno Méndez y Federico Pereira (Toluca), Nathan Silva (Pumas), Israel Reyes (América), Richard Ledezma y Bryan González (Chivas), además de Jesús Garza (Tigres) y Jesús Gallardo (Toluca).

En el mediocampo sobresalen futbolistas como Erik Lira y Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Fernando Gorriarán y Juan Brunetta de Tigres, Gilberto Mora de Tijuana, Brian Rodríguez de América, así como los elementos de Toluca Franco Romero y Nicolás Castro.

La ofensiva contará con Santiago Sandoval y Armando González de Chivas, además del atacante de Pumas Robert Morales.

All-Star Game 2026: Liga MX anuncia a sus estrellas para el duelo contra la MLS. (captura)

MLS tendrá a Messi y Thomas Müller para enfrentar a la Liga MX

La MLS también tendrá figuras de talla internacional para enfrentar a la Liga MX en el All-Star Game 2026.

Entre los convocados destacan Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, y Thomas Müller, integrante de la selección alemana que conquistó el Mundial de Brasil 2014.