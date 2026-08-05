LAFC vs Chivas cierran el segundo día actividades en la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a las 20:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: LAFC vs Chivas
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: BMO Stadium
- Transmisión: Apple TV
LAFC vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El miércoles 5 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup con el LAFC vs Chivas.
LAFC vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El partido LAFC vs Chivas podrá verse a través de Apple TV.
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- Partido: LAFC vs Chivas
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: BMO Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan LAFC y Chivas a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
LAFC es segundo lugar en la Conferencia Oeste de la MLS con 34 puntos, y llega a la Leagues Cup 2026 tras empatar con el Vancouver Whitecaps.
Chivas igualó con Puebla en la Jornada 3 de la Liga MX para llegar a 4 puntos en el lugar 12 del Apertura 2026.