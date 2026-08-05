Nashville vs León juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, el miércoles 5 de agosto a las 18:30 horas por Apple TV.
- Partido: Nashville vs León
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Geodis Park
- Transmisión: Apple TV
Nashville vs León: A qué hora ver la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
Nashville vs León juegan a las 18:30 horas el miércoles 5 de agosto en la Leagues Cup 2026.
Nashville vs León: ¿Dónde ver la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El partido Nashville vs León se podrá ver en la plataforma Apple TV.
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- Partido: Nashville vs León
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Geodis Park
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Nashville y León a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Nashville es el mejor equipo de la MLS y llega al partido ante León tras empatar con DC United con marcador de 2-2.
León superó a Pachuca para conseguir su primera victoria en la Liga MX, por lo que llega motivado a su estreno en la Leagues Cup 2026.