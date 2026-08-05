Nashville vs León juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, el miércoles 5 de agosto a las 18:30 horas por Apple TV.

Partido: Nashville vs León

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Geodis Park

Transmisión: Apple TV

Nashville vs León: A qué hora ver la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Nashville vs León juegan a las 18:30 horas el miércoles 5 de agosto en la Leagues Cup 2026.

Nashville vs León: ¿Dónde ver la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El partido Nashville vs León se podrá ver en la plataforma Apple TV.

Partido: Nashville vs León

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Geodis Park

Transmisión: Apple TV

León ganó en casa sobre Pachuca, previo a su debut en la Leagues Cup 2026 (mexsport / MEXSPORT)

¿Cómo llegan Nashville y León a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Nashville es el mejor equipo de la MLS y llega al partido ante León tras empatar con DC United con marcador de 2-2.

León superó a Pachuca para conseguir su primera victoria en la Liga MX, por lo que llega motivado a su estreno en la Leagues Cup 2026.