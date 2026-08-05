FC Dallas vs Querétaro se encuentras en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a 18:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: FC Dallas vs Querétaro
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Texas Health Mansfield Stadium
- Transmisión: Apple TV
FC Dallas vs Querétaro: Fecha para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El miércoles 5 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 con el partido FC Dallas vs Querétaro.
FC Dallas vs Querétaro: Horario para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El partido FC Dallas vs Querétaro podrá verse a las 18:30 horas en la Leagues Cup 2026.
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- Partido: FC Dallas vs Querétaro
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Texas Health Mansfield Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan FC Dallas y Querétaro a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El FC Dallas es sexto lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 27 puntos, por lo que es favorito ante Querétaro en la Leagues Cup 2026.
Querétaro ha tenido un buen inicio en el Apertura 2026 de la Liga MX y llega al partido ante Dallas tras vencer a Tigres.