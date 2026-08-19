Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo anuncia la reactivación de la planta de Cruz Azul en Tula de Allende.

“Cruz Azul va a reactivar su planta en Hidalgo con una inversión de 6,50 millones de pesos” Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo

El anuncio ocurre en la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 19 de agosto de 2026, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Además el gobernador de Hidalgo resaltó que durante su administración ya suman 147 mil millones de pesos en inversiones, lo que se traducirá en en 91 mil empleos.

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