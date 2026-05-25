Joel Huiqui llevó a Cruz Azul a conquistar su décimo título de Liga MX y, tras la celebración, confirmó que buscará el bicampeonato con La Máquina.

“El presidente lo mencionó, que le gustaría que me quedara y me encantaría. Solo hay que hacerlo oficial” Joel Huiqui, entrenador interino de Cruz Azul

El técnico, quien asumió de emergencia, dedicó el triunfo a la afición y destacó la energía que impulsó al equipo a remontar ante Pumas.

Víctor Velázquez, presidente del club, cumplió su promesa de mantenerlo en el banquillo tras la victoria.

“Me encantaría quedarme. Mi sueño está cumplido. He tenido grandes momentos como jugador y como técnico” Joel Huiqui, entrenador interino de Cruz Azul

Huiqui aseguró que el objetivo ahora es sumar la onceava estrella y seguir los sueños de Cruz Azul y su afición.

Cruz Azul, campeón 2026 (Graciela López Herrera)

Joel Huiqui pide seguir los sueños y dedica título a la afición de Cruz Azul

Joel Huiqui, quien suplió de emergencia al anterior entrenador de Cruz Azul, compartió su emoción por el sueño cumplido, y le dedicó el título a la afición de La Máquina.

El entrenador de Cruz Azul aseguró que van por el bicampeonato, ya que quieren ponerle la onceava estrella del club cementero.

“Mi mensaje con mis jugadores es que hay que ser mejores personas y jugadores. Hoy me encantaría decirles a todos que crean en sus sueños. Mi mensaje a la gente es ese y felicidades a la gente de Cruz Azul y vamos por la onceava” Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul

Joel Huiqui y jugadores de Cruz Azul (Julio Diaz / Julio Diaz)

La energía que llevó a Cruz Azul a ganar el título ante Pumas

Joel Huiqui reconoció que no fue sencillo ganar el título, pero compartió cómo sintió a sus jugadores y la energía que había en el vestidor los llevó a remontar el marcador sobre Pumas en la Liga MX.

Explicó lo ocurrió antes de jugar el segundo tiempo de la final de la Liga MX.

Recordó que hablaron un poco en el medio tiempo de algunas correcciones que requería el equipo. Sin reclamos, solo una energía interesante que los llevó al triunfo.