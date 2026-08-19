El diputado Hugo Éric Flores confirmó que dejará la Cámara con licencia por tiempo indefinido buscando su camino en el partido PAZ.

A partir del 31 de agosto del 2026, si le aprueban la licencia, Hugo Éric Flores comenzará a enfocarse en ser electo dirigente nacional de PAZ y por consecuente las primeras elecciones del partido, pese a que él fue elegido diputado como candidato externo de Morena.

Hugo Éric Flores deja la Cámara de Diputado por PAZ

El aún diputado y presidente de la Sección Instructora, Hugo Éric Flores, confirmó que el 31 de agosto se hará formal su licencia en este cargo público para buscar la elección para ser dirigente nacional de PAZ.

“Estamos tomando la decisión de poderme presentar el próximo sábado a la elección para dirigir nuevamente al partido ahora denominado PAZ (...) así es [deja la dirigencia de la Sección Instructora]”. Hugo Éric Flores, integrante de PAZ.

Hugo Éric Flores apuntó con Azucena Uresti que si bien el cargo de diputado “no era incompatible” con ser dirigente nacional de PAZ, lo creyó necesario porque fue electo por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como candidato externo.

Asimismo, recordó que desde el 2017 tiene esta alianza con Morena para que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegara a la presidencia. Sin embargo, destacó que pese a esto “seguimos siendo una organización autónoma [PAZ]”.

Flores explicó a su perspectiva iba a ser complicado el ser dirigente nacional de PAZ con las elecciones 2027 en puerta y seguir con la Sección Instructora y por lo tanto la Cámara de Diputados, acusando únicamente “coincidencia de tiempos” y no “justicia selectiva”.

Hugo Éric Flores no será oposición de Morena con PAZ

El diputado Hugo Éric Flores buscará ser dirigente nacional de PAZ, pero rechazó que con este partido ahora se convierta en la oposición de Morena.

Bajo el argumentó de que “no todo es ser oposición”, detalló que PAZ “siempre” ha tenido su criterio político, mismo que aplicarán catalogarse de izquierda o derecha.