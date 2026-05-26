Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, confirmó que Joel Huiqui seguirá como director técnico de La Máquina para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

“Joel Huiqui es institucional, es de la casa y de hecho, yo ayer estuve platicando con él ya haciendo una planeación de cómo vamos a enfrentar el siguiente torneo y él se queda al frente”. Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul.

Tras conquistar el título en el Clausura 2026 al vencer a Pumas en la final, Cruz Azul apuesta por la continuidad de Joel Huiqui, estratega que devolvió la gloria a la institución.

Velázquez destacó la motivación de la afición y aseguró que el objetivo inmediato será buscar el bicampeonato, con el inicio del nuevo torneo programado para el 16 de julio.

Cruz Azul, campeón 2026 (Graciela López Herrera)

Cruz Azul buscará el bicampeonato de la mano de Joel Huiqui

A pesar de que Joel Huiqui llevó a Cruz Azul a la final del Clausura 2026, la realidad es que el exfutbolista no tenía asegurada su permanencia al frente del club celeste.

Sin embargo, luego de lograr el campeonato con Cruz Azul, el presidente de La Máquina, Víctor Velázquez, reiteró su sentimiento tras la décima y apuntó al bicampeonato de la mano de Joel Huiqui.

“Muy contentos, como lo comentábamos el día domingo con la afición, impresionante cómo salen en todos los estados aficionados, gente que quiere al azul y eso nos motiva más para seguir trabajando e ir por la onceava”, añadió Víctor Velázquez sobre los objetivos de Cruz Azul para la próxima temporada.

Víctor Velázquez ratifica a Joel Huiqui como técnico de Cruz Azul. (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cuándo iniciará el torneo Apertura 2026 con Joel Huiqui como DT de Cruz Azul?

Pese a que no existe un anuncio oficial por parte de Cruz Azul, las palabras de Víctor Velázquez confirman su permanencia en La Máquina para la próxima temporada.

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX iniciará el próximo 16 de julio aún con el Mundial 2026 en curso, por lo que se prevé que Cruz Azul no cuente con todos sus jugadores para el inicio de la nueva campaña.