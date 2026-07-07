El futuro de Willer Ditta en Cruz Azul parece definido de cara al Apertura 2026 de la Liga MX, ya que su nula participación con la Selección de Colombia en el Mundial 2026 reduce el interés de clubes europeos.

El defensor colombiano tuvo un gran Clausura 2026 con La Máquina, pero al permanecer en el banquillo en partidos clave, como el de octavos ante Suiza, todo apunta a que seguirá en el plantel celeste.

Cruz Azul debutará el 17 de julio frente a Atlético de San Luis.

¿Por qué la nula participación de Willer Ditta beneficia a Cruz Azul?

Para el partido de octavos de final ante Suiza, Néstor Lorenzo no puso en el campo a Willer Ditta, por lo que dicha situación sería una buena noticia para Cruz Azul y sus aficionados.

Por la falta de minutos, Willer Ditta no despierta el interés de equipos europeos, lo que confirmaría su participación con Cruz Azul para el Apertura 2026 de la Liga MX.

Incluso, el periodista Armando Melgar indicó que no existe ninguna oferta formar por algún jugador de Cruz Azul: “No hay una sola oferta por un jugador de Cruz Azul que no sea Erik Lira. Esa es la realidad”, indicó.

Willer Ditta con Cruz Azul. (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

¿Cuándo inicia Cruz Azul el próximo torneo de la Liga MX?

El inicio del Apertura 2026 de la Liga MX está previsto para iniciar el próximo jueves 16 de julio con el partido entre Necaxa y Atlante.

La participación de Cruz Azul iniciará el viernes 17 de julio ante Atlético de San Luis en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.