Toluca y Cruz Azul se enfrentarán en el Campeón de Campeones 2026, partido que reunirá a los dos monarcas más recientes de la Liga MX en un duelo que se disputará en California, Estados Unidos.

El encuentro Toluca vs Cruz Azul servirá para definir al mejor equipo de la temporada futbolística en México y volverá a llevar el futbol mexicano a territorio estadounidense.

¿Por qué Toluca y Cruz Azul jugarán el Campeón de Campeones de la Liga MX?

Toluca obtuvo su lugar en el Campeón de Campeones tras conquistar el Apertura 2025, mientras que Cruz Azul aseguró su participación luego de coronarse campeón del Clausura 2026.

La sede en California mantiene la tradición de celebrar el Campeón de Campeones en Estados Unidos, una estrategia impulsada por la Liga MX para fortalecer su presencia internacional y acercarse al público mexicano que vive en territorio norteamericano.

Toluca buscará sumar otro campeonato a sus vitrinas, mientras que Cruz Azul intentará extender el gran momento que vive tras conquistar la Liga MX bajo el mando de Joel Huiqui.

Toluca y Cruz Azul pelearán por el Campeón de Campeones en California. (especial)

¿Cuándo y dónde se jugará el Campeón de Campeones de la Liga MX?

El partido Toluca vs Cruz Azul se jugará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, sede que ya ha albergado dicha pelea por el título por décima ocasión.

El Toluca vs Cruz Azul se jugará el próximo sábado 25 de julio en Estados Unidos.