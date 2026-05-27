Más allá de la conquista deportiva en la Liga MX, Cruz Azul atraviesa una nueva etapa de transformación institucional enfocada en fortalecer sus operaciones, modernizar su estructura y consolidar proyectos de expansión industrial.

Bajo el liderazgo de Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., la organización ha impulsado un proceso de refundación orientado a recuperar estabilidad, fortalecer la gobernanza y construir una visión de largo plazo enfocada en competitividad y crecimiento.

Cruz Azul fortalece expansión industrial y generación de empleos

La transformación emprendida en los últimos años ha generado resultados en distintos sectores, incluyendo crecimiento industrial, fortalecimiento financiero, expansión de infraestructura y generación de empleos.

Como parte de esta estrategia, Cruz Azul avanza en la recuperación de la planta de Hidalgo, la incorporación de un nuevo molino en Oaxaca y la apertura de la planta de Campeche.

Estos proyectos permitirán alcanzar un crecimiento estimado de 17 por ciento en producción al cierre de 2026, fortaleciendo la capacidad operativa y competitiva de la empresa.

Además, entre agosto de 2025 y mayo de 2026, la cooperativa incrementó en más de 25 por ciento sus empleos directos, generando alrededor de mil 300 nuevas plazas vinculadas a infraestructura, expansión industrial y crecimiento operativo.

Cruz Azul consolida una etapa de estabilidad y crecimiento

La cooperativa destacó que el campeonato obtenido por el equipo de futbol refleja también una etapa de estabilidad institucional, trabajo estratégico y consolidación de proyectos a largo plazo.

Asimismo, subrayó que el título representa el resultado del esfuerzo conjunto de jugadores, cuerpo técnico, directivos, cooperativistas, trabajadores y aficionados que han acompañado el proceso de fortalecimiento de la institución.

Cruz Azul resaltó que esta nueva etapa confirma que la estabilidad administrativa, la planeación estratégica y el liderazgo institucional son factores clave para alcanzar resultados sostenibles tanto en el ámbito deportivo como empresarial.

Actualmente, la organización busca consolidarse como uno de los grupos cooperativos más importantes y dinámicos de México, combinando crecimiento industrial, expansión operativa y fortalecimiento financiero.