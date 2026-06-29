Amaury Morales, uno de los jóvenes con mayor proyección en el Cruz Azul, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, por la que se perderá el Apertura 2026 de la Liga MX.

La lesión de Amaury Morales ocurrió el viernes 27 de junio de 2026 en un entrenamiento de pretemporada de Cruz Azul, y fue compartida del club celeste a través de un comunicado.

Cruz Azul informó los detalles de la lesión de Amaury Morales (@CRUZAZUL)

¿Cuánto tiempo estará fuera de acción Amaury Morales?

Cruz Azul confirmó la lesión de su jugador Amaury Morales, quien requerirá de un tiempo estimado de 8 a 10 meses para rehabilitarse y volver a jugar.

Con ese panorama, Amaury Morales se perderá el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, así como la oportunidad de representar a la Selección Mexicana Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Amaury Morales, quien tiene 20 años, será operado en los próximos días para iniciar de inmediato su etapa de rehabilitación.

El peso de Amaury Morales en Cruz Azul

Aunque el joven Amaury Morales no ha sido un jugador constante en las alineaciones de Cruz Azul, su baja es un golpe para el equipo, ya que se consolidaba poco a poco en el plantel.

Cruz Azul se perfila como uno de los equipos favoritos para pelear por el título en el próximo torneo, y la baja de Morales influirá en la llegada de los refuerzos.