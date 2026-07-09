El regreso de Cruz Azul al Estadio Ciudad de los Deportes está cada vez más cerca, luego de que el club presentó una solicitud oficial a la Liga MX para disputar ahí sus partidos como local en el Apertura 2026.

El trámite se realizó conforme al Reglamento de Competencia, que exige inspecciones de cancha, infraestructura y seguridad antes de autorizar un cambio de sede.

El inmueble, considerado por muchos aficionados como una casa histórica del Cruz Azul, podría volver a recibir al conjunto celeste.

¿Qué se necesita para que Cruz Azul pueda jugar en el Ciudad de los Deportes?

La petición de Cruz Azul se realizó conforme a lo establecido en el Reglamento de Competencia de la Liga MX, el cual contempla una serie de requisitos que deben cumplirse antes de autorizar cualquier cambio de estadio.

Entre ellos se encuentra una inspección detallada del terreno de juego, así como la revisión de diversos aspectos relacionados con la infraestructura, seguridad y operación del inmueble.

Cruz Azul solicitó volver al Estadio Ciudad de los Deportes. (@LigaBBVAMX)

Durante las próximas semanas se analizarán las condiciones del Estadio Ciudad de los Deportes para determinar si cumple con todos los lineamientos necesarios para albergar encuentros de la Primera División.

Cruz Azul volvería a la que fue su casa por muchos años

El Estadio Ciudad de los Deportes fue escenario de varios partidos de Cruz Azul en años recientes y muchos aficionados consideran que el equipo encontró una buena conexión con en ese recinto.

Una vez concluida la revisión técnica y administrativa, la Liga MX emitirá una resolución oficial sobre la solicitud, aunque todo apunta a que muy posiblemente será aprobada.