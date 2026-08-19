Isaac del Toro debutó en grande en el Tour de Alemania 2026 al ganar la prueba contrarreloj corriendo para el UAE Team.

Con un tiempo de 3.08, Isaac del Toro se puso el maillot azul del Tour de Alemania 2026 desde el primer día de la competencia.

El ciclista mexicano fue el penúltimo corredor en salir en la contrarreloj del Tour de Alemania 2026, pero el más decidido para ganar la prueba.

Además del maillot azul, como líder de la carrera, Isaac del Toro recibió el verde como el mejor en puntos, y el blanco, al joven más destacado.

Isaac del Toro sorprende en la contrarreloj del Tour de Alemania 2026

Isaac del Toro enfrentó la contrarreloj del Tour de Alemania 2026 con gran ritmo hasta cruzar la meta con el mejor tiempo del día.

Dos segundos de distancia puso Isaac del Toro sobre Maigner, el segundo lugar de la contrarreloj, mientras que Rex acabó tercero a cinco segundos del mexicano.

Este triunfo ratifica el gran momento del originario de Ensenada, quien venía de hacer historia al conseguir el tercer lugar general en el Tour de Francia 2026.

También demostró que se recuperó de la caía sufrida en la Clásica de Hamburgo, el pasado domingo 16 de agosto.

Isaac del Toro encabeza el podio en la contrarreloj (captura de pantalla)

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro en el Tour de Alemania 2026?

Después de ganar la contrarreloj del Tour de Alemania 2026, Isaac del Toro defenderá el maillot azul de primer lugar en la Etapa 1 el jueves 20 de agosto.

El recorrido conecta Bad Orb con Schwäbisch Hall con una distancia de 215,3 kilómetros, siendo la jornada más larga de la competencia.

Al ser una carrera corta, mantener una buena posición desde las primeras etapas será vital para que Isaac del Toro logre la victoria final en el Tour de Alemania 2026.