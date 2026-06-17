Bruna Biancardi, modelo e influencer, dedica sus vlogs a la maternidad y estilo de vida. Es, además, pareja de Neymar.

Recientemente su nombre se viralizó debido a que junto al jugador de Brasil anunció que serán padres nuevamente.

¿Quién es Bruna Biancardi? Modelo y pareja de Neymar

Bruna Cristine Biancardi es una modelo e influencer brasileña, que dedica su contenido tanto a su maternidad como a su trayectoria.

Recientemente, en sus redes sociales compartió su sesión de fotos por el inicio del Mundial 2026, en apoyo a la selección de Brasil.

¿Quién es Bruna Biancardi? Modelo y pareja de Neymar (Bruna Biancardi vía Instagram)

¿Qué edad tiene Bruna Biancardi?

Nacida en 1994, en São Paolo, Brasil, Bruna Biancardi tiene 32 años.

¿Qué signo zodiacal es Bruna Biancardi?

La fecha de cumpleaños de Bruna Biancardi es el 15 de abril, por lo que su signo zodiacal es Aries.

¿Quién es la pareja de Bruna Biancardi?

Desde hace cinco años, Bruna Biancardi está en pareja con el jugador brasileño, Neymar da Silva Santos Junior.

Su noviazgo comenzó en 2021; sin embargo, seis meses después informaron su ruptura por presuntas infidelidades. Pese a esto, para febrero de 2023 confirmaron su regreso.

¿Quién es Bruna Biancardi? Modelo y pareja de Neymar (Bruna Biancardi vía Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Bruna Biancardi?

Mediante redes sociales, Bruna Biancardi y Neymar anunciaron que serán padres de su tercera hija, ya que tienen dos menores: Mavie y Mel.

En la revelación compartida en su canal de YouTube, los acompañó uno de los hijos mayores de Neymar de sus anteriores relaciones, Davi Lucca.

¿Quién es Bruna Biancardi? Modelo y pareja de Neymar (Bruna Biancardi vía Instagram)

¿Qué estudió Bruna Biancardi?

Bruna Biancardi estudió Negocios de Moda en la Universidad de Anhembi Morumbi.

¿En qué ha trabajado Bruna Biancardi?

Como modelo profesional, se ha visto a Bruna Biancardi en diversos eventos, como la Semana de la Moda en París, junto a marcas reconocidas, como Victoria Beckham, Louis Vuitton y Balmain.

Mientras que en redes tiene varios millones de seguidores:

15.5 millones en Instagram

217 mil suscriptores en YouTube

11.5 millones de me gusta en TikTok

Previo a esto, Bruna Biancardi era empresaria y trabajaba con su familia, propietaria de una marca de ropa en Brasil.