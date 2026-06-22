Los constantes viajes en jet privado de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el Mundial 2026 han generado críticas y reavivado el debate sobre el impacto ambiental de la máxima competencia del fútbol internacional.

Diversos medios internacionales han destacado la contaminación asociada a los desplazamientos del dirigente suizo en plena Copa del Mundo, un torneo que por primera vez se celebra de manera conjunta en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Además de ser el primer Mundial con 48 selecciones participantes, la edición 2026 aumentó el número de partidos de 64 a 104, lo que ha incrementado significativamente las necesidades de transporte entre las distintas sedes distribuidas a lo largo de Norteamérica.

En este contexto, Infantino ha mantenido una intensa agenda de actividades.

Tan solo durante la primera semana del torneo fue visto en al menos diez partidos, frecuentemente acompañado por su asesor de fútbol, Youri Djorkaeff.

¿A qué ciudades ha viajado Gianni Infantino en jet privado durante el Mundial 2026?

De acuerdo con información de AFP, Gianni Infantino ha incrementado el uso de vuelos privados durante los primeros días del Mundial 2026.

Entre las ciudades en las que se ha documentado su presencia se encuentran:

Ciudad de México, México

Guadalajara, México

Los Ángeles, Estados Unidos

San Francisco, Estados Unidos

Vancouver, Canadá

Seattle, Estados Unidos

Kansas City, Estados Unidos

Houston, Estados Unidos

Según el reporte, el medio de transporte preferido por el presidente de la FIFA son los vuelos privados operados por Qatar Airways.

Asimismo, el medio de investigación Josimar informó que, entre 2021 y 2024, Infantino recorrió aproximadamente 600 mil kilómetros a bordo de este tipo de aeronaves.

Calculan cuánta contaminación generan los vuelos privados de Gianni Infantino durante el Mundial 2026

La empresa francesa Greenly, especializada en la medición y evaluación de huella de carbono, realizó una estimación sobre el impacto ambiental de los desplazamientos de Gianni Infantino durante el Mundial 2026.

De acuerdo con sus cálculos, una sola hora de vuelo en el jet privado utilizado por el dirigente puede generar una cantidad de emisiones de carbono cercana a la que produce una persona promedio durante todo un año.

Además, la compañía proyecta que si Infantino continúa viajando entre dos ciudades por día hasta el final de los octavos de final y posteriormente asiste a los ocho partidos restantes del torneo, podría generar entre 300 y 500 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) únicamente por el uso de su avión privado.

Esta cifra equivale a la huella de carbono anual de entre 35 y 55 personas.

Por su parte, la FIFA ha señalado que sus directivos utilizan vuelos comerciales o privados “según lo que resulte más eficaz y económico” para sus actividades, y precisó que la organización cubre los gastos de transporte.

Sin embargo, para David Gogishvili, geógrafo de la Universidad de Lausana, el caso de Infantino refleja un problema estructural más amplio relacionado con el modelo organizativo del torneo.

Mundial 2026 enfrenta cuestionamientos por su impacto ambiental

El especialista explicó a AFP que la distribución de las 16 sedes a lo largo de tres países ha convertido al transporte aéreo en una necesidad constante para equipos, directivos, medios de comunicación y aficionados.

Al disputarse el campeonato en estadios ubicados a miles de kilómetros entre sí, el Mundial 2026 depende en gran medida de uno de los medios de transporte con mayores emisiones de CO₂.

Las críticas por el impacto ambiental de la Copa del Mundo no son nuevas. Durante el Mundial de Qatar 2022 también surgieron cuestionamientos sobre la sostenibilidad del evento, donde se estima que fueron utilizados hasta mil 846 jets privados durante la competencia.