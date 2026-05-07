Jorge Campos es considerado uno de los porteros más emblemáticos en la historia del futbol mexicano gracias a su estilo arriesgado, y su trayectoria con la Selección Mexicana y Pumas de la UNAM.

Se desempeña como comentarista deportivo en Azteca Deportes (TV Azteca), donde forma parte de las transmisiones de Liga MX, Selección Mexicana y torneos internacionales junto a Christian Martinoli y Luis García.

¿Quién es Jorge Campos?

Jorge Campos Navarrete es un exfutbolista mexicano nacido en Acapulco, Guerrero, que destacó de forma inusual como portero y delantero durante su carrera profesional.

Debutó con Pumas de la UNAM en 1988 y se convirtió en el portero mexicano más goleador de la historia, con 47 anotaciones oficiales.

Además de su paso por el futbol mexicano con clubes como Pumas, Atlante, Cruz Azul y Tigres, también jugó en la MLS con Los Angeles Galaxy y Chicago Fire.

Con la Selección Mexicana participó en las Copas del Mundo de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos más populares de su generación.

Jorge Campos, una de las máximas figuras del futbol mexicano. (@jorgecamposof/Instagram )

¿Qué edad tiene Jorge Campos?

Jorge Campos nació el 15 de octubre de 1966 en Acapulco, Guerrero; actualmente tiene 59 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jorge Campos?

Jorge Campos está casado con Marcy Raston, una mujer de origen canadiense con quien mantiene una relación desde hace más de dos décadas.

La pareja ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores y reside principalmente en Estados Unidos.

¿Qué signo zodiacal es Jorge Campos?

Jorge Campos nació el 15 de octubre, por lo que su signo zodiacal es Libra.

¿Jorge Campos tiene hijos?

Jorge Campos tiene dos hijos: Andrea Campos Raston y Kai Antonio Campos, quienes han desarrollado actividades relacionadas con el ámbito deportivo.

¿Qué estudió Jorge Campos?

Jorge Campos estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mientras formaba parte de Pumas.

Además, recibió un Doctorado Honoris Causa otorgado por la Thompson Rivers University por su labor social y filantrópica.

¿En qué ha trabajado Jorge Campos?

Jorge Campos ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional dentro del futbol, primero como jugador y posteriormente como comentarista y analista deportivo.

Entre los principales cargos y equipos en los que ha trabajado destacan: