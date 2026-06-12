Chicharito celebra con baile la victoria de México sobre Sudáfrica en el Mundial 2026

Javier “Chicharito” Hernández celebró con un icónico baile la victoria 2 a 0 de México sobre Sudáfrica en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

En esta ocasión, “Chicharito” Hernández vivió el primer partido de México en el Mundial 2026 alejado de las canchas, luego de encontrarse sin equipo tras finalizar su contrato con Guadalajara desde diciembre de 2025.

Chicharito baila al ritmo de Belinda y Los Ángeles Azules tras victoria de México en Mundial 2026

A través de sus redes sociales, el “Chicharito” Hernández mostró cómo disfrutó la victoria de México vs Sudáfrica en el marco del partido inaugural del Mundial del 2026.

En la grabación, publicada a través de su cuenta de Instagram, Javier “Chicharito” Hernández bailó al ritmo de Belinda y Los Ángeles Azules para externar su felicidad.

Se trata de la canción “Por ella”, la cual hizo sacar sus mejores pasos de baile al icónico futbolista mexicano.

El video, de menos de un minuto de duración, fue acompañado por la leyenda “Ganamoooos”, dejando ver su felicidad por el triunfo de su país en el mundial de futbol 2026, que en esta edición se juega en casa.

Dicho posteo ya acumula más de 52 mil likes, así como más de 500 comentarios de aficionados que comparten la misma emoción por la victoria de Javier “Chicharito” Hernández.