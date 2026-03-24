Eslovaquia vs Kosovo arrancan el repechaje europeo para el Mundial 2026. Jueves 26 de marzo a las 13:45 horas con transmisión por confirmar en México.

Partido: Eslovaquia vs Kosovo

Fase: Repechaje europeo Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Tehelné pole

Transmisión: Sin confirmar

Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

Eslovaquia vs Kosovo: A qué hora ver el repechaje del Mundial 2026

El jueves 26 de marzo de 2026 será el partido de repechaje europeo Eslovaquia vs Kosovo.

Eslovaquia vs Kosovo: ¿Dónde ver el repechaje del Mundial 2026?

El partido Eslovaquia vs Kosovo iniciará a las 13:45 horas, sin transmisión confirmada en México.

Partido: Eslovaquia vs Kosovo

Fase: Repechaje europeo Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Tehelné pole

Transmisión: Sin confirmar

Eslovaquia en eliminatoria mundialista (http://es.uefa.com/uefaeuro/season=2016/matches/round=2000448/match=2017880/index.html)

¿Cómo llega Eslovaquia vs Kosovo al partido de repechaje del Mundial 2026?

Eslovaquia se ha fijado la meta de acudir a su primer Mundial desde 2010, cuando alcanzó los octavos de final.

Fue segunda del Grupo A de la fase preliminar, en la que incluso endosó un contundente 2-0 a Alemania.

Kosovo fue segundo del Grupo B de la fase preliminar europea, a tres puntos de Suiza, y viajaría por primera vez al Mundial si se impone en el cuadro C.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividen en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputan semifinales y una final a partido único.

Eslovaquia y Kosovo comparten ruta con las selecciones de Turquía y Rumania.