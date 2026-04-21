Supernova Génesis 2026, el evento de boxeo entre influencers será este 26 de abril, y es momento de contarte cuánto ganarán los protagonistas del evento en la Arena Ciudad de México.

De acuerdo a un estimado, los peleadores de Supernova Génesis 2026 recibirán un pago base de entre 5 mil y 10 mil dólares, de acuerdo a su lugar en la cartelera y perfil mediático.

Esta cantidad de dinero equivale a cifras que van de 89 mil y 179 mil pesos mexicanos, solo por pelear en Supernova Génesis 2026.

¿Qué otros ingresos pueden recibir los peleadores de Supernova Génesis 2026?

Supernova Génesis 2026 tiene asegurado el pago para quienes protagonizarán la cartelera en la Arena Ciudad de México, pero los ingresos podrán aumentar.

Los contratos de patrocinio individuales elevarían las ganancias de algunos peleadores por encima de los 200 mil pesos.

Cabe recordar que el resultado del combate no influye en el pago. El cual sería definido por la popularidad del protagonista.

El sueldo no es fijo y depende del impacto mediático de cada creador de contenido.

En eventos previos como Supernova Strikers 2025, se reportaron ganancias cercanas a los $200 mil pesos por peleas estelares.

Supernova Génesis 2026: Hora y canal para ver el evento entre influencers

Supernova Génesis 2026 será el domingo 26 de abril a las 17 horas, y será transmitido por streaming de Netflix desde las 19 horas.

Evento: Supernova Génesis 2026

Fecha: Domingo 26 de abril

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Ciudad de México

Transmisión: Netflix

Cartelera de Supernova Génesis 2026