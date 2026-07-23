Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana, quedó fuera del XI Ideal del Mundial 2026 de FIFA.

Tras su buena actuación con México durante el Mundial 2026, en donde consiguió anotar 4 goles, la FIFA consideró a Julián Quiñones dentro de la terna de los mejores 28 jugadores del torneo.

Julián Quiñones no está en el XI Ideal del Mundial 2026 de FIFA; así quedó la lista final

El miércoles 22 de julio de 2026, la FIFA dio a conocer a los jugadores considerados dentro del XI Ideal del Mundial 2026, entre los que desafortunadamente no se encontró Julián Quiñones.

La votación estuvo a cargo de los propios aficionados, quienes a través de la página y aplicación oficial de la FIFA votaron de manera libre y gratuita para elegir a los once mejores jugadores de todo el torneo.

Julián Quiñones queda fuera del XI Ideal del Mundial 2026 de FIFA (@fifaworldcup)

Pese a su destacada participación con México en el Mundial 2026, los fans de todo el mundo no consideraron esto suficiente como para elegir a Julián Quiñones en el XI Ideal.

De acuerdo con la FIFA, el XI Ideal del Mundial 2026 quedó de la siguiente manera tras las votaciones de los aficionados:

Portero:

Josimar José Évora “Vozinha”, de Cabo Verde

Defensas:

Pedro Porro (de España)

Dayot Upamecano (Francia)

Lisandro Martínez (Argentina)

Marc Cucurella (España)

Mediocampistas:

Rodri (España)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Michael Olise (Francia)

Delanteros:

Kylian Mbappé (Francia)

Lionel Messi (Argentina)

Erling Braut Haaland (Noruega)

Con lo anterior, Julián Quiñones quedó por detrás de grandes jugadores como Kylian Mbappé, máximo goleador del Mundial 2026, de una leyenda como Messi, así como del delantero sensación, Haaland.

Pese a no encontrarse dentro del XI ideal de la FIFA en el Mundial 2026, los aficionados mexicanos reconocen la extraordinaria participación del delantero en todo el torneo.