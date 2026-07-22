Julián Quiñones, delantero de la selección de México, se encuentra nominado a ser parte del XI Ideal del Mundial 2026; de decimos cómo votar por él.

Esta decisión de FIFA tiene lugar tras el buen desempeño que logró Julián Quiñones durante el Mundial 2026, anotando 4 goles en el torneo.

Así puedes votar para que Julián Quiñones sea parte del XI Ideal del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer que los aficionados pueden votar para definir al XI Ideal del Mundial 2026, en donde entre los jugadores nominados se encuentra el delantero mexicano Julián Quiñones.

Para poder hacer que esto sea posible, es necesario seguir una serie de pasos hasta finalizar el voto por el ariete mexicano:

Ingresar a la página oficial de la FIFA (fifa.com) o a través de la app oficial de la FIFA para dispositivos móviles. Crea una cuenta o inicia sesión de manera gratuita con tu perfil FIFA ID. Elige la opción “Fan XI”. Deberás elegir cuál es tu alineación preferida del Mundial 2026, es decir, un 4-3-3 o 4-2-3-1. Elige a tus jugadores preferidos por posición; portero, defensas, mediocampistas y delanteros. Selecciona a Julián Quiñones y añádelo a tu XI ideal del Mundial 2026. Confirmar tu elección de voto, así como el director técnico, y da clic en “Enviar mi voto”.

La plataforma ofrece una experiencia interactiva donde cada usuario puede ejercer de estratega, eligiendo el esquema táctico de su preferencia antes de posicionar a sus jugadores favoritos en el terreno de juego.

Julián Quiñones, futbolista. (Eduardo Verdugo/AP / AP Photo/Eduardo Verdugo)

Julián Quiñones logró su inclusión en esta prestigiosa lista de 28 candidatos tras erigirse como la figura central de la ofensiva de de México.

El delantero mexicano comparte la nominación con figuras internacionales de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane.