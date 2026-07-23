Un video que circula en redes sociales, muestra los momentos en los que fanáticos argentinos retiraron una bandera de México para colocar una de su país en inmediaciones de Playa del Carmen, Quintana Roo.

La grabación que fue captada mientras se disputaba la final del Mundial 2026, ha generado polémica por la actitud de los ciudadanos extranjeros que protagonizaron los hechos.

Cabe destacar que el mismo domingo 19 de julio, autoridades de Quintana Roo detuvieron a 10 personas de nacionalidad argentina debido a que protagonizaron diversos disturbios en Playa del Carmen.

Video: Argentinos quitaron bandera de México en Playa del Carmen

A lo largo del Mundial 2026, aficiones de las selecciones participantes protagonizaron diversos incidentes, siendo la argentina una de las que más estuvo envuelta en polémicas.

Lo anterior debido a que seguidores de la albiceleste se vieron liados en peleas callejeras, discusiones dentro de los estadios e intensos y agresivos intercambios en redes sociales.

Durante la final del certamen la situación no cambió, ya que un video muestra que un grupo de argentinos retiró una bandera de México en Playa del Carmen para poner una de Argentina.

En el clip que ha desatado polémica y exigencias por parte de mexicanos que piden la intervención de las autoridades, se puede ver el instante en el que los fanáticos descolgaron el lábaro patrio tricolor.

A pesar de la molestia que se ha expresado en plataformas digitales por el actuar de los argentinos, los hechos no constituyen ninguna falta de acuerdo con el artículo 191 del Código Penal Federal.

En especial porque a pesar de lo ocurrido, los aficionados argentinos no incurrieron en un “ultraje a la bandera”, pues solo retiraron el lábaro patrio mexicano sin usarla de manera denigrante.

Autoridades de Playa del Carmen detuvieron a 10 argentinos por disturbios durante la final del Mundial 2026

Mientras se jugaba la final del Mundial 2026, se registraron disturbios en Playa del Carmen que derivaron en la detención de al menos 10 ciudadanos originarios de Argentina.

Según reportes policiales, una primera riña ocurrió alrededor de las 16:00 horas en la calle 6 con avenida 15, donde aficionados argentinos protagonizaron un altercado en la vía pública.

Más tarde, pasadas las 19:00 horas, un grupo de mexicanos se burló de los argentinos en el centro de la ciudad, lo que provocó una segunda riña con saldo de 4 mexicanos detenidos y una argentina asegurada.