Pedro Porro es un futbolista profesional que se desempeña como lateral derecho en el Tottenham Hotspur y se ha convertido en una de las figuras de la selección de España en el Mundial 2026.

El futbolista español no solo ha destacado por su talento, sino también por su historia de resiliencia luego de que dejó su hogar a los 14 años para perseguir su sueño.

¿Quién es Pedro Porro, futbolista de España?

Pedro Antonio Porro Sauceda nació el 13 de septiembre de 1999 en Don Benito, Badajoz es un futbolista profesional español.

Pedro Porro, futbolista de España (@pedroporro29_ / Instagram )

Actualmente se desempeña como lateral derecho o carrilero en el Tottenham Hotspur de la Premier League en Inglaterra y en la selección nacional de España.

Su perfil destaca por ser un defensor de vocación ofensiva, caracterizado por su velocidad, despliegue físico y gran capacidad para la construcción de juego, lo que le permite adaptarse tanto a defensas de cuatro como a esquemas de cinco integrantes.

Pedro Porro creció en una familia humilde en Extremadura. Debido a los horarios laborales de sus padres, fue criado en gran medida por sus abuelos maternos, siendo su abuelo Antonio una figura esencial en su apoyo emocional y deportivo.

A los 14 años dejó su hogar para mudarse solo a un piso tutelado en Madrid para perseguir su sueño futbolístico, una experiencia que ha descrito como muy desafiante y que le obligó a madurar rápidamente.

¿Cuántos años tiene Pedro Porro, futbolista de España?

Pedro Porro tiene 26 años de edad.

¿Quién es la esposa de Pedro Porro, futbolista de España?

Desde principios de 2024, Pedro Porro mantiene una relación con María Hurtado.

¿Qué signo zodiacal es Pedro Porro, futbolista de España?

Pedro Porro es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Pedro Porro, futbolista de España?

Pedro Porro y María Hurtado tienen un hijo llamado Pedro.

Además, ha formado una familia acogiendo como hija propia a Carla, fruto de una relación anterior de su pareja María Hurtado.

Pedro Porro, futbolista de España (@pedroporro29_ / Instagram )

¿Qué estudió Pedro Porro, futbolista de España?

Desde muy joven, Pedro Porro se enfocó en su desarrollo como futbolista, completó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) asistiendo a una escuela de adultos.

¿En qué ha trabajado Pedro Porro, futbolista de España?

Pedro Porro se inició en el Gimnástico Don Benito antes de unirse a la cantera del Rayo Vallecano en 2015.

En 2017 fichó por el Girona FC, donde debutó profesionalmente en la Copa del Rey ese mismo año y en La Liga en 2018.

En 2019 fue traspasado al Manchester City por unos 12 millones de euros, aunque nunca llegó a jugar con el primer equipo. Fue cedido primero al Real Valladolid y posteriormente al Sporting de Portugal.

En el Sporting CP se convirtió en una pieza fundamental, ganando la Primeira Liga (rompiendo una sequía de 19 años) y dos Copas de la Liga. El club luso ejerció su opción de compra definitiva en 2022.

En enero de 2023 se incorporó al Tottenham, club con el que se proclamó campeón de la UEFA Europa League en 2025. Recientemente ha renovado su contrato con el equipo londinense hasta el año 2031.

Pedro Porro debutó con la selección de España el 28 de marzo de 2021 ante Georgia. Se ha consolidado como un titular habitual bajo la dirección de Luis de la Fuente.

Siendo una de las figuras clave en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde ha marcado goles decisivos en las rondas de eliminación directa contra Austria y Francia.

Pedro Porro celebró el segundo gol de la Selección de España ante Francia en el Mundial de 2026 sentándose en el campo, sonriendo y levantando el brazo derecho con el puño cerrado.

Este gesto fue un homenaje familiar en respuesta a una foto de su hijo en la que tiene un balón.