Lisandro Martínez es un futbolista profesional argentino que se desempeña como defensa central en el Manchester United, de la Premier League, y forma parte de la selección de Argentina.

En 2026, Lisandro Martínez volvió a ser protagonista por su presencia en la selección argentina durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de mantenerse como una de las piezas importantes del Manchester United.

¿Quién es Lisandro Martínez?

Lisandro Martínez es un futbolista argentino nacido en Gualeguay, Entre Ríos, que inició su formación en las fuerzas básicas de Newell’s Old Boys antes de consolidarse con Defensa y Justicia, donde llamó la atención del futbol europeo.

Posteriormente brilló con el Ajax de Países Bajos y dio el salto al Manchester United, club con el que compite en la Premier League.

Además de sus logros a nivel de clubes, ha sido un elemento constante en la selección argentina, con la que conquistó la Copa Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y otros títulos internacionales.

¿Qué edad tiene Lisandro Martínez?

Lisandro Martínez nació el 18 de enero de 1998 en Gualeguay, Entre Ríos, Argentina, por lo que actualmente tiene 28 años.

¿Lisandro Martínez tiene pareja?

Sí. Lisandro Martínez mantiene una relación con Muriel López Benítez, a quien conoce desde la adolescencia y con quien comparte una relación desde hace varios años.

¿Qué signo zodiacal es Lisandro Martínez?

Lisandro Martínez nació el 18 de enero, por lo que pertenece al signo Capricornio. Este signo corresponde al elemento tierra y suele asociarse con personas disciplinadas, perseverantes, responsables y orientadas al cumplimiento de sus objetivos.

¿Lisandro Martínez tiene hijos?

Sí. De acuerdo con información publicada por diversos medios, Lisandro Martínez es padre de una niña.

¿Qué estudió Lisandro Martínez?

La formación de Lisandro Martínez estuvo enfocada en el futbol desde temprana edad, desarrollándose en las categorías inferiores de Newell’s Old Boys hasta convertirse en profesional.

¿En qué ha trabajado Lisandro Martínez?

Lisandro Martínez es reconocido por su trayectoria como futbolista profesional, la cual lo ha llevado a competir en Argentina, Países Bajos e Inglaterra, además de convertirse en un referente defensivo de la selección argentina.

Su trayectoria incluye: