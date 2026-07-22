Isaac del Toro se mantiene en tercer lugar del Tour de Francia 2026, posición que defenderá en la Etapa 18. Jueves 23 de julio a las 5:00 horas por ESPN y Disney.

Después de la Etapa 17 del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro es tercero general y líder juvenil con el maillot blanco.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 18

Fecha: Jueves 23 de julio

Horario: 5:00 horas

Recorrido: 185,2 km entre Voiron y Orcières-Merlette

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 18 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:00 horas la Etapa 18 del Tour de Francia 2026, el jueves 23 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 18 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 18

Fecha: Jueves 23 de julio

Horario: 5:00 horas

Recorrido: 185,2 km entre Voiron y Orcières-Merlette

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil recorrido de la Etapa 18 del Tour de Francia 2026 (@LEFRANCE )

Perfil y recorrido de la Etapa 18 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 18 este jueves 23 de julio, en la que Isaac del Toro buscará seguir en los primeros lugares.

La Etapa 18 del Tour de Francia 2026 consta de un recorrido de alta montaña de 185,2 km entre Voiron y Orcières-Merlette.

La Etapa 16 incluye cinco puertos puntuables y culmina con un final en la montaña de primera categoría.