La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió que su presidente, Claudio el Chiqui Tapia, haya recibido una citación de la Justicia de Estados Unidos para que rinda su declaración.

“Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos” AFA

Fue por medio de un comunicado oficial que el organismo futbolístico explicó que si bien la Justicia de Estados Unidos sí citó a una persona, el llamado no fue dirigido al Chiqui Tapia.

Asimismo, tras resaltar que tampoco se citó a Pablo Toviggino como se había reportado, la AFA refirió que también es falso que las autoridades confiscaron los teléfonos celulares de los dirigentes.

Chiqui Tapia (@chiquitapia / Instagram)

Chiqui Tapia no fue llamado a declarar en Estados Unidos, asegura AFA

En pleno desarrollo del Mundial 2026, el 7 de julio se reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI iniciaron una investigación en contra de Claudi el Chiqui Tapia y la AFA.

De acuerdo con las autoridades, las indagatorias se iniciaron debido a presuntas irregularidades financieras en Estados Unidos, tras lo cual trascendió que Chiqui Tapia había sido citado a declarar.

Sin embargo, en medio de las versiones que se difundieron, la AFA emitió un comunicado en el que desmintió que su presidente haya sido llamado para que rinda su declaración.

“La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación” AFA

Al respecto, la AFA señaló que el Tribunal del Distrito Sur de Florida, sí emitió una llamado a comparecencia, pero a un “tercero” del que no agregó detalles sobre su identidad.

Tras resaltar que en la citación también se le requiere presentar documentación y comunicaciones con autoridades de la misma AFA, sentenció que Claudio Tapia y el tesorero Pablo Tovvigino no fueron llamados a rendir su declaración.

Claudio Fabián Tapia. Presidente de la Asociación de Futbol Argentino (@chiquitapia / Instagram)

AFA también rechaza incautación de teléfono de Chiqui Tapia

Al desmentir que Chiqui Tapia haya sido llamado a declarar, la AFA también negó que la Justicia de Estados Unidos haya ejecutado una acción de incautación contra su presidente.

Sobre el punto, el organismo futbolístico que está bajo la mira de las autoridades estadounidenses, rechazó que el teléfono celular del Chiqui Tapia haya sido confiscado.

“También resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico” AFA

De la misma forma, la AFA sostuvo que la acción judicial no impone ninguna “obligación procesal alguna” contra el presidente y el tesorero, además de que no “registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”.