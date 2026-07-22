La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, luego de detectar movimientos y operaciones irregulares.

De acuerdo con la información, el bloqueo de las cuentas de Ernesto Ruffo Appel tiene un carácter preventivo mientras continúan las investigaciones contra el exgobernador por huachicol fiscal.

UIF detectó posibles movimientos irregulares en cuentas de Ernesto Ruffo Appel; ya fueron bloqueadas

Como parte de las investigaciones en contra de Ernesto Ruffo Appel, la UIF detectó movimientos irregulares en sus cuentas. Hasta el momento se ubicaron dos en el banco Intercam y una en BBVA Bancomer.

Empresa de Ernesto Ruffo Appel trianguló recursos por más de 3 mil millones de pesos (Yazmín Betancourt)

Tras la detección de operaciones inusuales, la UIF decidió bloquear las cuentas de Ernesto Ruffo Appel. Esto sucedió mientras se lleva a cabo la audiencia para decidir si el exfuncionario debe ser vinculado a proceso.

La UIF ha señalado en casos similares que el bloqueo de cuentas constituye una medida administrativa preventiva destinada a proteger la integridad del sistema financiero y no representa una declaración de culpabilidad.

El bloqueo de sus cuentas se suma a las medidas preventivas que se han tomado en contra de Ernesto Ruffo Appel; entre ellas, la de permanecer recluido en el Cefereso 1 “El Altiplano”, en Almoloya.

Cabe mencionar que Ernesto Ruffo Appel ha sido señalado de encabezar una gran red de contrabando de combustible en México a través de Ingemar. Se estima un daño al erario público de más de 3 mil millones de pesos.