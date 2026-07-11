El jugador de la Selección Mexicana, Julián Quiñones sigue rompiéndola en el Mundial 2026, pues ahora se colocó en el top 10 de los mejores jugadores de la máxima cuesta de la FIFA.

Tras posicionarse Julián Quiñones en el puesto 10 del top de la FIFA en los mejores jugadores de campo durante el Mundial 2026.

Con ello, Julián Quiñones tuvo un rendimiento de ataque de 6.83, mientras que en creatividad jugada 6.75 y una defensa del 5.29.

Este es el top 10 de los mejores jugadores del Mundial 2026, Julián Quiñones entra al top de la FIFA

Por ahora el top 10 de los mejores jugadores del Mundial 2026 de la FIFA se encuentra reñido, incluyendo al seleccionado nacional Julián Quiñones que se hace presente en esta gala.

Con ello, el top 10 de los mejores jugadores del Mundial 2026 de la FIFA hasta ahora son:

Kylian Mbappé: ataque 8.86 - creatividad 7.60 - defensa 4.48 Lionel Messi: ataque 8.19 - creatividad 6.90 - defensa 4.51 Erling Haaland: ataque 7.84 - creatividad 4.82 - defensa 5.29 Harry Kane: ataque 7.23 - creatividad 4.99 - defensa 4.82 Johan Manzambi: ataque 7.13 - creatividad 6.78 - defensa 4.75 Jude Bellingham: ataque 7.11 - creatividad 6.31 - defensa 5.84 Ousmane Dembélé: ataque 7.10 - creatividad 6.99 - defensa 5.15 Charles De Ketelaere: ataque 7.10 - creatividad 6.25 - defensa 5.82 Vinícius Júnior: ataque 6.95 - creatividad 6.95 - defensa 4.63 Julián Quiñones: ataque 6.83 - creatividad 6.75 - defensa 5.29

Julián Quiñones entra al top 10 de la FIFA entre los mejores jugadores del Mundial 2026 (Especial )

Julián Quiñones también entre los más goleadores del Mundial 2026 de la FIFA

Julián Quiñones no solo se hace presente en el top 10 de los mejores jugadores del Mundial 2026 de la FIFA, sino también entre los más goleadores.

Pues en el top 10 de los máximos goleadores del Mundial 2026, Julián Quiñones se colocó hasta el momento con 4 goles, recordemos que esta tabla puede cambiar, pues aún faltan partidos que sin duda moverán posiciones.