Julián Quiñones, el centrodelantero de México, reconoció que fue “una locura” el encontrarse con la alegría de la gente coreando su nombre tras el Mundial 2026.

Aunque México fue eliminado en el partido de octavos de final contra Inglaterra, los aficionados se mostraron agradecidos con Julián Quiñones, situación que él no sabía que iba a enfrentar a esa magnitud.

Julián Quiñones comparte su sentir por la afición mexicana agradecida por su papel con México

Julián Quiñones estuvo con Adrián de la Garza, el alcalde de Monterrey, conviviendo y firmando algunos balones del Mundial 2026, lo que llevó a que fuera cuestionado sobre el recibimiento que tuvo tras la eliminación de México.

Gaby Oyervides, esposa de Adrián de la Garza y presidenta del DIF Monterrey, cuestionó a Julián Quiñones sobre su sentir al escuchar al Estadio Banorte corear su nombre.

Sin embargo, el seleccionado explicó que no se dio cuenta del impacto del Mundial 2026 en México y sobretodo su desempeño en los partidos, hasta que vio a su familia y le dijeron que todos estaban agradecidos con él.

Asimismo, calificó como “una locura” lo que vivió en su vuelo tras la eliminación de México, pues recordemos que aficionados gritaban su nombre, le agradecían y le aplaudieron cuando lo vieron compartiendo el mismo avión que ellos.

“Al principio como que uno no dimensiona lo que esta sucediendo. Ya después ves a la familia y te dicen que hiciste las cosas bien y es como que estoy en una etapa donde toda la gente está orgullosa de lo que he hecho (...) Y cuando veníamos viajando en el avión, una locura”. Julián Quiñones, futbolista.

Sin embargo, Julián Quiñones admitió que ahora le toca aprender a “saber manejar” la aprobación de la gente en México por su desempeño con la selección.