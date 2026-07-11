Julián Quiñones, delantero de la selección nacional de México, podría dar el salto al Chelsea tras su destacada participación en el Mundial 2026.

Tras anotar 4 goles en el Mundial 2026, convirtiéndose en uno de los máximos anotadores de México en la competición, el actual jugador del Al-Qadsiah de Arabia Saudita podría cambiar de club.

Hacen volar a Julián Quiñones tras victoria sobre Ecuador en el Mundial 2026 (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO / Moisés Pablo Nava)

¿Julián Quiñones llegará al Chelsea tras el Mundial 2026? Esto se sabe

El medio árabe Asharq Al-Awsat dio a conocer la noticia donde aseguran que Julián Quiñones podría salir del Al-Qadsiah tras el Mundial 2026 con destino al histórico Chelsea de la Premier League de Inglaterra.

Es decir, de acuerdo a esta información, el delantero mexicano estaría llegando a la que es considerada en el futbol como la mejor liga del mundo.

Sin embargo, el futuro del goleador aún es incierto debido a que se han generado versiones encontradas con la prensa inglesa.

Aunque lo rumores desde Arabia señalan la posible salida de Julián Quiñones al Chelsea, en Inglaterra sostiene que la directiva de los “Blues” no han enviado ninguna oferta formal para contratar a Quiñones.

De acuerdo con Ben Jacobs, analista para la cadena talkSPORT, el Chelsea no estaría en la labor por hacerse de los servicios del goleador mexicano quien cuenta con un valor según Transfermarkt de 14 millones de euros.

Ramón Jesurón, directivo de Colombia, aseguró que le rogaron a Julián Quiñones para jugar con ellos, pero el delantero los rechazó. (Tom Weller / Tom Weller/dpa)

Pese a esta situación, el Al-Qadisiya ha tomado una postura firme al declarar a Julián Quiñones como una pieza intransferible dentro de su ambicioso proyecto deportivo.

El club saudí tiene la intención de renovar el contrato del mexicano hasta el año 2029, considerándolo el pilar fundamental para encarar la próxima edición de la Champions League asiática.

De esta forma, el presunto interés europeo chocaría con la ambición de un equipo árabe que busca retener a su máxima estrella tras ser una de las figuras del Mundial 2026.