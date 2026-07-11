El ciclista mexicano Isaac del Toro vivió otra jornada de transición en la Etapa 8 del Tour de Francia 2026, al finalizar en el lugar 46, lejos del ganador Tim Merlier.

Isaac del Toro, integrante del UAE Team Emirates, se mantiene en la tercera posición de la clasificación general a 3’27’’ del líder Tadej Pogacar.

Del Toro se mantiene como líder joven del Tour de Francia 2026, por arriba de Juan Ayuso y Paul Seixas.

La competencia continuará este domingo 12 de julio con la Etapa 9, un recorrido llano de 185 km.

Isaac Del Toro sigue su camino en el Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 8en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 8 así quedó la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro se mantiene en tercer lugar.

El mexicano está a 3´27″ del líder Tadej Pogacar, su coequipero en el UAE Team.

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Isaac del Toro Remco Evenepoel Juan Ayuso Paul Seixas Florian Lipowitz Lenny Martinez Mattias Skjelmose Mathias Vacek

Perfil y recorrido de la Etapa 9 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 9 este domingo 12 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

La Etapa 9 del Tour de Francia 2026 es una jornada catalogada de media montaña, que recorre un total de 185.5 kilómetros dentro de Corrèze, conectando las localidades de Malemort y Ussel.

El pelotón afrontará un perfil rompe piernas exigente en el Macizo Central con un total de 3,300 metros de desnivel, ideal para cazadores de etapas y emboscadas antes del primer día de descanso.