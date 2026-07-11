Luego del buen papel que Julián Quiñones tuvo con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, surgió una fuerte versión sobre un supuesto interés por parte del Chelsea.

Sin embargo, medios especializados en el mercado de fichajes han desmentido los reportes en los que se afirmaba que el equipo londinense ya había presentado una oferta para hacerse de los servicios del delantero.

Además, se dio a conocer que el club Al-Qadsiah en el que juega actualmente el goleador mexicano, no solo no recibió ninguna oferta, sino que tampoco estaría dispuesto a negociar su salida.

¿Julián Quiñones en el Chelsea? (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Chelsea no busca a Julián Quiñones

Al anotar 4 goles en el Mundial 2026, Julián Quiñones alcanzó a Javier el Chicharito Hernández y Luis Hernández en la cima de los máximos goleadores mexicanos en copas mundiales.

El delantero de 29 años de edad originario de Colombia, anotó casi la mitad de los goles que marcó el seleccionado mexicano durante el certamen, por lo que llamó la atención de propios y extraños.

Incluso, comenzaron a circular versiones en las que se aseguraba que el poderoso equipo inglés, el Chelsea, estaba interesado en contratarlo para la siguiente temporada de la Premier League.

Desmienten oferta del Chelsea por Quiñones (@FabrizioRomano/X)

No obstante, en medio de los rumores que señalaban incluso que el Chelsea ya había presentado una oferta para comprar la carta de Julián Quiñones, el periodista Fabrizio Romano desmintió el reporte.

Al respecto, el periodista especializado en el mercado del futbol compartió un mensaje en el que aseveró que pese a las versiones que surgieron desde Arabia Saudita, la realidad es que no hay ninguna oferta del equipo londinense.

Al-Qadsiah no buscaría salida de Julián Quiñones

Luego de que Fabrizio Romano desmintió que el Chelsea haya presentado una oferta por Julián Quiñones, trascendió que el club Al-Qadsiah, tampoco busca la salida del mexicano.

Al respecto, el periodista deportivo inglés, Ben Jacobs, difundió una publicación en la que confirmó que no hay ningún tipo de negociación entre el Chelsea y el Al-Qadsiah.

Desmienten oferta del Chelsea por Quiñones (@JacobsBen/X)

Sin embargo, el locutor señaló que además de que no se ha presentado ninguna oferta por parte de la directiva de los Blues, el equipo árabe donde milita de Julián Quiñones, no lo tiene en venta.

Por lo tanto, a pesar del gran desempeño del mexicano durante el Mundial 2026, de momento no se habría presentado ninguna oferta para que llegue a otro club.