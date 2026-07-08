Claudia Sheinbaum calificó al comunicador argentino Eduardo Feinmann como “pseudoperiodista” y “aliado de la derecha”, luego de recordar sus declaraciones en las que aseguró “detestar a los mexicanos con su alma”.

Eduardo Feinmann responde a Claudia Sheinbaum tras ser llamado “pseudoperiodista” (Captura de pantalla)

En respuesta, Eduardo Feinmann recomendó leer una nota de Clarín que retomó sus comentarios y la rivalidad cultural entre México y Argentina.

El intercambio ha intensificado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los comunicadores al difundir información no confirmada en ambos países.

Claudia Sheinbaum llama “pseudoperiodista” a Eduardo Feinmann y el argentino le responde

Tras las declaraciones de Claudia Sheinbaum, Eduardo Feinmann le respondió recomendando una nota del Clarín que, si bien destaca los comentarios en contra de los mexicanos, se inclina por la visión del argentino.

El medio retomó publicaciones de Eduardo Feinmann en el que da “ejemplos” de lo “detestables” que son los mexicanos y la rivalidad cultural que tiene México con Argentina.

Eduardo Feinmann compartió un video en que dos mujeres argentinas en Ciudad de México (CDMX) son despedidas por portar el jersey de Argentina, así como el de un mexicano amenazando a inglés en el Estadio Banorte.

Cabe mencionar que la polémica entre Eduardo Feinmann con México se ha intensificado desde que aseguró que el crimen organizado había amenazado a jugadores de Ecuador para que perdieran el partido del Mundial 2026.

El intercambio entre Claudia Sheinbaum y el periodista argentino ha avivado el debate en ambos países sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los comunicadores al difundir información no confirmada.